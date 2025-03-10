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إسلامي: على الوكالة الذرية أن تكون احترافية وتبتعد عن التسيس

نصح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية باجتناب السياسة والانحياز فيما يتعلق بالموضوع النووي الإيراني.
رمز الخبر: ۷۱۰۹۹
تأريخ النشر: 09 March 2025

عبّر عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية الإيرانية في حديثهم مع شبكة لبنانية عن آرائهم حول القضايا الدولية.

اللواء "محمد باقري" رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وصف في حديثه للميادين خطة "دونالد ترامب" رئيس الولايات المتحدة بشأن غزة بأنها مجرد "تصريحات عاطفية" لا "تملك قابلية التنفيذ، والشعب الفلسطيني سيثبت ذلك".

اللواء "سيد عبدالرحيم موسوي" قائد الجيش الإيراني قال إن "لا عاقل يمكنه قبول التفاوض تحت الضغط والعقوبات".

"محمد إسلامي" نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية قال أيضًا لهذه الشبكة اللبنانية: نتوقع أن تلتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاحترافية وأن تمتنع عن التسيس.

كما قال "حسن روحاني" الرئيس السابق لإيران إن الأمريكيين لم يحققوا أي نجاح في مواجهتهم مع إيران في القضايا السياسية والدولية.

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إسلامي: على الوكالة الذرية أن تكون احترافية وتبتعد عن التسيس