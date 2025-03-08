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عراقجي: مسؤولية مشاكل سوريا تقع على عاتق الأطراف المعنية بتطوراتها

أكد وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي: "لا أعتقد أن أحداً يشك في أن التطورات في سوريا جرت بمشاركة مباشرة من تركيا وعدة دول أخرى".
رمز الخبر: ۷۱۰۹۷
تأريخ النشر: 08 March 2025

قال وزير الخارجي الايراني في مقابلة مع وكالة فرانس برس بشأن هجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية: "لأسباب عدة، لا يمكن تدمير البرنامج النووي الإيراني من خلال العمليات العسكرية".

وأضاف عراقجي: "السبب الأول هو التكنولوجيا التي وجدناها في هذا المجال. التكنولوجيا موجودة في الأدمغة ولا يمكن قصفها. من ناحية أخرى، فإن المنشآت النووية الإيرانية منتشرة في العديد من أنحاء البلاد وهي محمية بشكل صحيح، ونحن على يقين من أنها لا يمكن تدميرها".

وفي جزء آخر من حديثه قال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "أعتقد أنه إذا تم شن هجوم على إيران، فإن هذا الهجوم قد يتحول إلى حريق واسع النطاق في المنطقة. ليس أننا نفعل هذا، بل إن إسرائيل تريد توريط بقية دول المنطقة في حرب".

وتابع: "إسرائيل تريد جر أميركا إلى الحرب، والحقيقة أن إسرائيل تخطط لجر أميركا إلى الحرب. وإذا دخلت أميركا حرباً في المنطقة فإنها ستكون في غاية الضعف، وهم أنفسهم يعرفون ذلك".

وردا على سؤال آخر بشأن التطورات الأخيرة في سوريا، قال عراقجي: "لا أعتقد أن أحدا يشك في أن التطورات في سوريا كانت نتيجة التدخل المباشر لتركيا وعدة دول أخرى، وبالتالي فإن المشاكل التي نشأت في سوريا بما فيها الاحتلال الواسع للأراضي، وتدمير جميع البنى التحتية الدفاعية والعلمية السورية من قبل الكيان الكيان الصهيوني، و... بطبيعة الحال، تقع مسؤوليته على عاتق أولئك الذين نفذوا هذه التغييرات والتطورات".

وأكد ويزر الخارجية الايراني: "هذا لا يعني أننا في صراع مع تركيا"

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