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بزشكيان: أعدائنا يعولون على خلافتنا الداخلية لكننا سنمضي قدما بوحدتنا

قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مسعود بزشكيان: "لقد قلت مراراً وسأقول مرة أخرى إنه يجب علينا ألا يحدث أي خلاف داخلي، فالأمريكيون وأعداؤنا يعقدون آمالهم على هذه الخلافات الداخلية.
رمز الخبر: ۷۱۰۹۶
تأريخ النشر: 08 March 2025

صرح رئيس الجمهورية: "سنسعى في المستقبل لاستخدام المزيد من الطاقة النظيفة، وسنتمكن من بيع إنتاجنا النفطي والغازي في الأسواق الدولية بأسعار مناسبة".

وتابع: "تم التخطيط للحصول على أكثر من 30 إلى 40 ألف ميغاوات من الطاقة الريحية والشمسية، حتى نتمكن من تعويض مشاكل التدفئة والتبريد، وإذا استطعنا زيادة الكمية، فسوف نتمكن من عرض المخزونات الموجودة حالياً بأسعار أفضل بكثير في الأسواق".

وأشار إلى أن الأمريكيين الذين يدعون أنهم يمكنهم إضعاف إيران يقولون إنهم سيقومون بتصفير مبيعات وقودنا ونفطنا، وأعتقد أنه إذا لم ننقسم ولم تكن لدينا خلافات داخلية، يمكننا حل هذه المشاكل أيضاً.

وأكد بزشكيان لقد قلت مراراً وسأقول مرة أخرى إنه يجب علينا ألا يحدث أي خلاف داخلي، فالأمريكيون وأعداؤنا يبنون آمالهم على هذه الخلافات الداخلية.

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