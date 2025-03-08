أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، أن إيران تعارض بشدة انعدام الأمن والعنف وقتل وإيذاء الشعب السوري الأبرياء من كل فئة وقبيلة، وتعتبر ذلك عاملاً مساعداً لانتشار عدم الاستقرار في المنطقة ومزيد من التحريض من قبل أطراف ثالثة، وخاصة الكيان الصهيوني.

بقائي: إيران تدين بشدة قتل الأبرياء السوريين من أي فئة أو قبيلة

قال إسماعيل بقائي، ردا على تقارير بشأن انتشار العنف وانعدام الأمن في مختلف أنحاء سوريا، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تراقب عن كثب التطورات الداخلية في سوريا وتتابع بقلق كبير الأخبار والتقارير المنشورة عن العنف وانعدام الأمن في مختلف مناطق البلاد.

وأكد بقائي على الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا وخلق الظروف اللازمة للتعايش السلمي بين جميع القوميات وشرائح المجتمع السوري، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي سوريا، وخاصة ضد اعتداءات وتهديدات كيان الاحتلال الصهيوني.

وقال: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تذكر بمسؤوليات الحكومة المؤقتة في ضمان أمن جميع المواطنين السوريين، وتعارض بشدة انعدام الأمن والعنف والقتل وإيذاء الشعب السوري الأبرياء من كل فئة وقبيلة، وتعتبر ذلك عاملاً مساعداً لانتشار عدم الاستقرار في المنطقة وزيادة الفتنة من قبل أطراف ثالثة، وخاصة الكيان الصهيوني".