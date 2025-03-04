أعلن قائد الشرطة الوطنية عن تسريع عملية بناء الجدران على الحدود، وقال: مع اكتمال الحواجز العازلة، سيزداد الأمن في المناطق الحدودية.

تسارع بناء الجدران على الحدود الإيرانية، و رادان يؤكد: الأمن في طريقه للتحسن

قال العميد "أحمد رضا رادان"، قائد الشرطة الوطنية، حول آخر مستجدات بناء الجدران على حدود البلاد: بحمد الله، لقد زادت سرعة حركة الوحدات المسؤولة عن بناء الجدران، ونأمل أن تؤدي هذه العملية قريبًا إلى اكتمال الحواجز المطلوبة على الحدود.

وأكد على أهمية تعزيز البنية التحتية الحدودية، مضيفًا: بهذه الطريقة، في المستقبل القريب جدًا، سيكون لدينا حدود أكثر أمانًا، وحراس حدود أكثر استعدادًا، وإن شاء الله أمن أكثر استقرارًا.

كما أشار قائد الشرطة الوطنية إلى برامج قيادة الشرطة للسيطرة بشكل أكثر فعالية على الحدود، موضحًا: استخدام المعدات الذكية، والمراقبة الإلكترونية، والتعاون الإقليمي هي من بين الإجراءات الأخرى التي تُتبع جنبًا إلى جنب مع بناء الجدران على الحدود.

وفقًا للمعلومات المتاحة، فإن مشروع تعزيز الحدود يشمل إنشاء حواجز، واستخدام تقنيات حديثة مثل الطائرات بدون طيار والكاميرات الحرارية، بالإضافة إلى زيادة دوريات حرس الحدود، مما سيساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن على الحدود.

جدير بالذكر أن حرس الحدود قد قام في الأشهر الأخيرة بإجراءات واسعة النطاق لمنع الدخول غير القانوني، وتهريب البضائع، والتحركات غير القانونية في المناطق الحدودية، حيث تشمل بعض هذه الإجراءات بناء الجدران وتعزيز الحواجز في النقاط الحدودية الحساسة.