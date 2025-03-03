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لجنة الأمن القومي: التقرير الاخیر لوكالة الطاقة الذرية بشأن برنامج إيران النووي متحيز ومسيس

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي« ابراهیم رضائي أن التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني متحيز وغير فني وسياسي تماما.
رمز الخبر: ۷۱۰۷۸
تأريخ النشر: 03 March 2025

وصف إبراهيم رضائي في تصريحات صحفية، التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني بأنه متحيز وغير فني وسياسي تماما، وقال: "إن مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست الأنشطة السياسية، وهذه القضية مذكورة أيضا في النظام الأساسي للوكالة، ولكن في السنوات الأخيرة، وخاصة في العقدين الماضيين، أصبحت الوكالة أداة سياسية للغرب، وخاصة الأميركيين والصهاينة وعلى سبيل المثال، لا يذكر هذا التقرير أن إيران تسمح للوكالة بشكل غبرمسبوق للتفتيش وفي هذا المجال رقم قياسي".

وأشار رضائي إلى ان لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت أكبر عدد عمليات التفتيش في العام الماضي، وقد زار مفتشوها مراكزنا النووية وغير النووية عدة مرات"، مبينا: "كاميرات الوكالة نشطة في بلادنا، لكن الإدعاءات الكاذبة لا تزال مستمرة".

وأشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إلى أن "ما يجب أن يقال بوضوح هو أنه ليس لدينا أية قيود من حيث التقنية لإنتاج القنبلة النووية، وأن إرادتنا فقط هي التي منعت إنتاج القنبلة الذرية حتى الآن"، مضيفا: "إذا أنتجنا القنبلةيوما ما، فلدينا الشجاعة للإعلان عنه".

وأكد رضائي: "رغم ذلك فإننا لم ننتج حتى الآن قنبلة نووية بناء على فتوى قائد الثورة الاسلامية، ولا نملك حاليا البنية التحتية اللازمة لإنتاج قنبلة نووية. ولكن إذا استمرت الضغوط من الوكالة والدول الغربية وأصبحت تشكل تهديدا لوجودنا، فهناك احتمال أن نعيد النظر في استراتيجيتنا النووية".

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