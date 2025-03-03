ترامب: اقلقوا بشأن المهاجرين بدلاً من بوتين!

طلب رئيس الولايات المتحدة من شعبه أن يكونوا قلقين بشأن المشاكل الداخلية، وخاصة المهاجرين وتجار المخدرات، بدلاً من القلق بشأن "بوتين".

كتب "دونالد ترامب" رئيس الولايات المتحدة على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": يجب أن نقضي وقتًا أقل في القلق بشأن بوتين، ووقتًا أكثر في القلق بشأن عصابات الاعتداء الجنسي من المهاجرين، وبارونات المخدرات، والقتلة، والأشخاص الذين يدخلون بلادنا من المراكز النفسية - حتى لا نصبح مثل أوروبا.

وفي يوم تنصيبه، 20 يناير، في أول خطاب له كرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، وعد ترامب بوقف الهجرة غير القانونية على الفور وبدء عملية ترحيل ملايين المهاجرين.

كما أعلن حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بأوضاع الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.