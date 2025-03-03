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البرلمان الإيراني يسحب الثقة من وزير الاقتصاد

وافق أعضاء مجلس الشورى الاسلامي الإيراني، في جلسة علنية اليوم، بأغلبية الأصوات، على سحب الثقة من وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، وعزله من الحكومة.
رمز الخبر: ۷۱۰۷۴
تأريخ النشر: 02 March 2025

كانت مناقشة اقتراح سحب الثقة من وزير الاقتصاد والمالية عبد الناصر همتي على جدول أعمال نواب مجلس الشورى الاسلامي في الجلسة العلنية لليوم، وفي البداية، أعرب النواب المؤيدون والمعارضون للعزل عن وجهات نظرهم بشأن العزل.

وبعد ذلك دافع رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان عن وزير الاقتصاد، وبعدها دافع عبد الناصر همتي أيضاً عن أدائه.

وفي نهاية المطاف، سحب أعضاء مجلس الشورى الإسلامي ثقتهم من عبد الناصر همتي بأغلبية 182 صوتًا مؤيدًا و89 صوتًا معارضًا وامتناع عضو واحد وصوت باطل واحد من إجمالي 273 صوتًا تم الإدلاء بها.

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