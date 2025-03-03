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حماس: قرار نتنياهو بوقف المساعدات الإنسانية عن غزة ابتزازٌ رخيص وجريمة حرب

أكّد حركة حماس، اليوم الأحد، أنّ "قرار (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بوقف المساعدات الإنسانية لقطاع غزّة ابتزازٌ رخيص، وجريمة حرب، وانقلابٌ سافر على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".
رمز الخبر: ۷۱۰۷۳
تأريخ النشر: 02 March 2025

طالبت حماس في بيانٍ لها الوسطاء والمجتمع الدولي التحرّك للضغط على الاحتلال لوقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان.

وكذلك، لفتت حماس إلى أنّ "بيان نتنياهو بشأن تمديد المرحلة الأولى هو محاولة مفضوحة للتنصّل من الاتفاق والتهرّب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية".

كما دعا بيان الحركة الإدارة الأميركية لـ"التوقّف عن انحيازها لمخططات نتنياهو"، مؤكدةً أنّ "جميع المخططات التي تتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني مصيرها الفشل".

ومن ناحيته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنّ إعلان الاحتلال وقف إدخال المساعدات هو تأكيد جديد بعدم التزامه بتعهداته وتنصله من التزاماته.

وأكّد في بيان له أنّ "الاحتلال يجدد تجاهله للقوانين الدولية، وضربه عرض الحائط بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان". وطالب الوسطاء كضامنين للضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق، بجميع مراحله، وتنفيذ البروتوكول الإنساني، وإدخال مستلزمات الإيواء والإغاثة ومعدات وآليات الإنقاذ إلى غزة.

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