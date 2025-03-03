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الدفاع الجوي الايراني يزيح الستار عن الجيل الجديد من منظومة "باور 373" قريباً

أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي، عن إزاحة الستار عن الجيل الجديد من منظومة "باور 373" الدفاعية مستقبلا، وقال: "قوة هذه المنظومة لا تقارن بأي منظومة دفاعية في العالم".
رمز الخبر: ۷۱۰۷۰
تأريخ النشر: 02 March 2025

قال العميد علي رضا صباحي فرد، قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي المشترك، بشأن قدرات القوات المسلحة: "القوات المسلحة، وخاصة قوة الدفاع الجوي للجيش، في ذروة قوتها ومستعدة لمواجهة أي تهديد".

وفيما يتعلق بوضع أنظمة الدفاع في البلاد، قال العميد صباحي فرد: "معظم معداتنا محلية الصنع بالكامل، وقمنا بتطوير هذه المعدات لتتناسب مع التهديدات وحتى فوق مستوى التهديدات".

وأشار إلى تحديث الأنظمة الدفاعية وقال: "تم عرض جزء صغير من قدرات القوات المسلحة في المناورات، وشاهد الجميع مدى قدرة منظومة "باور 373" المطورة على إطلاق النار على الأهداف في الليل".

وأضاف قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي المشترك: سيتم الكشف عن الجيل الأحدث من هذه المنظومة قريباً جداً أيضاً. نظام لن تقارن قوته بأي منظومة دفاعية في العالم.

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الدفاع الجوي الايراني يزيح الستار عن الجيل الجديد من منظومة "باور 373" قريباً
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