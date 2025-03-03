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تخت روانجي: دول الجوار لهم مكانة خاصة في السياسة الخارجية الإيرانية

أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية في إشارة إلى لقاءاته مع المسؤولين الإماراتيين، أن دول الجوار لهم مكانة خاصة في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
رمز الخبر: ۷۱۰۶۸
تأريخ النشر: 02 March 2025

كتب مجيد تخت روانجي على منصة " إكس": "لقد عدت مؤخرًا من أبو ظبي. "في إطار الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين، كان لي لقاء طويل ومثمر مع سعادة لانا نسيبة نائبة وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وأضاف: "التقيت أيضًا مع خليفة شاهين وزير الدولة للشؤون الخارجية، وأنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس". "وأظهر الطرفان في كافة اللقاءات حرصهما علی توسيع العلاقات، خاصة في المجال الاقتصادي".

وتابع القول تخت روانجي: "إن دول الجوار لهم مكانة خاصة في سياستنا الخارجية. "من خلال الصداقة والتعاون، يمكننا بناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا لمنطقتنا".

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