متزامنا اول أيام شهر رمضان؛ قائد الثورة يقيم محفلا قرآنيا يتم بثه على الهواء مباشرة

تستضيف حسينية الإمام الخميني (رض) يوم غد الأحد، محلفا للأنس مع القرآن الكريم، بحضور قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

استمراراً لتقليد مبارك وملهم، تستضيف حسينية الإمام الخميني (رض) محلفا للأنس مع القرآن الكريم في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك. ستقام هذه المراسم الروحية يوم غد الأحد بعد الظهر بحضور قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.

ويشارك في هذا اللقاء نخبة من أبرز قراء القرآن الكريم وحفظته وأساتذة الجامعات والناشطين في مجاله من أبناء الدولة، حيث يلقون آيات من الوحي ويقدمون برامج قرآنية. لقد كان هذا اليوم السنوي الذي يحظى بمكانة خاصة في أجندة الأنشطة القرآنية في البلاد، فرصة دائمة للتأكيد على أهمية الإلمام بالقرآن الكريم ونشر الثقافة القرآنية في المجتمع.

ويعد محفل الأنس مع القرآن الكريم بحضور قائد الثورة الإسلامية، بالإضافة إلى تلاوة الآيات الإلهية، منبراً لتعزيز المفاهيم القرآنية، وتحسين مستوى القراءة والتدبر في كلمة الوحي، وتعزيز الصلة بين الناس والقرآن الكريم.

كما أن تصريحات سماحته وتوجيهاته القيمة في هذا اللقاء كانت دائماً نبراساً للناشطين القرآنيين في البلاد، وجعلت طريق أتباع القرآن أكثر وضوحاً.

ويأتي هذا البرنامج في وقت أكد فيه قائد الثورة مراراً وتكراراً على ضرورة تعزيز ارتباط المجتمع بالقرآن الكريم وتوسيع الثقافة القرآنية، مما مهد الطريق أمام حركات مهمة في الأعوام الأخيرة لتعميق فهم وممارسة تعاليم القرآن الكريم.

وسيتم بث تجمع الغد، كما في الأعوام السابقة، على الهواء مباشرة عبر وسائل الإعلام الوطنية والفضاء الإلكتروني، حتى يتمكن المهتمون في كافة أنحاء البلاد وحتى في مختلف أنحاء العالم من الاستفادة من هذا التجمع المبارك.