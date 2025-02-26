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بزشكيان: عازمون على تعزيز العلاقات بين طهران وموسكو

قال الرئيس الايراني مسعود بزشكيان: لدى إيران وروسيا وجهات نظر متقاربة بشأن القضايا الإقليمية وتتابعان تعزيز تعاونهما الإقليمي والدولي في سياق التفاعلات الثنائية.
رمز الخبر: ۷۱۰۵۶
تأريخ النشر: 26 February 2025

وصف مسعود بزشكيان، في لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، العلاقات المتنامية بين البلدين وأكد على ضرورة تسريع عملية تنفيذ الاتفاقيات، وخاصة الاتفاق الاستراتيجي الشامل بين البلدين، وقال: إن إيران وروسيا لديهما قدرات مناسبة لتعزيز التعاون مع بعضهما البعض، ونحن عازمون على تعزيز التفاعلات بين طهران وموسكو. Po

وشدد الرئيس بزشكيان على أهمية مواصلة عملية التفاعلات الإقليمية البناءة بين البلدين، وأضاف: لدى إيران وروسيا وجهات نظر متقاربة بشأن القضايا الإقليمية ويسعيان إلى تعزيز تعاونهما الإقليمي والدولي في سياق التفاعلات الثنائية وكذلك من خلال المنظمات الإقليمية والدولية مثل شنغهاي والاتحاد الأوراسي وبريكس.

كما نقل وزير خارجية روسيا في هذا اللقاء تحيات السيد بوتين الحارة للدكتور وقال: إنني أتفق مع كلام فخامتكم وسنبذل كل جهودنا لمواصلة وتسريع عملية التعاون المتنامية وكذلك تنفيذ اتفاقيات الثنائية، وخاصة الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

ووصف سيرغي لافروف استكمال عملية انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بقدرة جديدة وفعالة في تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، وقال: لدى إيران وروسيا العديد من المصالح المشتركة في استمرار التعاون الإقليمي الفعال مع بعضهما البعض.

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