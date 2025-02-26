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أماني يعلق على انتهاك الكيان الصهيوني للأجواء اللبنانية خلال تشييع السيد حسن نصرالله

علق السفير الايراني في لبنان، مجتبى أماني، على الانتهاك الصارخ للاجواء اللبنانية من قبل الكيان الصهيوني خلال مراسم تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد السيد هاشم صفي الدين.
رمز الخبر: ۷۱۰۵۵
تأريخ النشر: 26 February 2025

علق السفير الايراني في لبنان، مجتبى أماني، على الانتهاك الصارخ للاجواء اللبنانية من قبل الكيان الصهيوني خلال مراسم تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد السيد هاشم صفي الدين.

وكتب اماني في منشور له على منصة اكس: من مشاهداتي خلال مراسم التشييع الكبير إن طفلاً صغيراً دفعه الاحساس بالكرامة الوطنية لأن يسعى حمل حجر ويلقيه باتجاه الطيران الإسرائيلي الذي استباح الأجواء اللبنانية.

وأضاف: هكذا تجلتّ الفطرة الإلهية التي غرسها الله في نفوسنا، وهذا الطفل رفض قيام الكيان الإسرائيلي ترهيب المشاركين في #التشييع وإهانة السيادة اللبنانية.

واكد ان هذه هي الحاضنة الشريفة للمقاومة التي ستبقى صوتها هو الأعلى متحدية أزيز الطائرات، ومزلزلاً أركان الظلم والطغيان.

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