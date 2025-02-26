وزير الخارجية الإيراني يستقبل نظيره الروسي/ لافروف: أجرينا مفاوضات مفصلة ومفيدة

استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره الروسي سيرغي لافروف، الذي وصل إلى طهران اليوم في زيارة رسمية.

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الذي وصل إلى طهران اليوم في زيارة رسمية.

تباحث الطرفان حول قضايا مهمة إقليمية ودولية فضلا عن قضايا ثنائية تهم الطرفين.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي في طهران: "أجرينا مفاوضات مفصلة ومفيدة". وتمت الإشارة إلى الحوار بين البلدين في العام الماضي، حيث التقى الرئيسان مرتين. ووقع الرئيسان معاهدة تاريخية بين البلدين تتضمن أهدافا واسعة للتعاون في كافة الأبعاد.

وأضاف: "هذا العام انعقد مؤتمر بحر قزوين في طهران، ونهنئكم". ونأمل أن يتم تحديد موعد انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي هذا العام وأن تستمر الاتصالات. ونأمل أيضًا أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوراسي وإيران، مما من شأنه زيادة التعاون التجاري.

وقال لافروف: "رغم العقوبات فإن التعاون التجاري بين البلدين يتقدم بشكل جيد". إن الخطوات التي كان ينبغي اتخاذها قبل البدء في بناء خط السكة الحديدية رشت - أستارا جارية الآن. ونأمل أن يبدأ بناءه وأن يتم تقديم قرض من الحكومة الروسية لهذا الغرض.