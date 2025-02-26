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حزب الله يطالب الحكومة بإلغاء قرار منع هبوط الطائرات الايرانية في بيروت

طالب النائب اللبناني محمد رعد الحكومة اللبنانية، إلغاء قرار وقف الرحلات الجوية ومنع هبوط الطائرات الإيرانية تداركاً لخطر الإنصياع الذي يتعارض مع السيادة الوطنية وتفادياً للضرر لمصلحة جمهور كبير من اللبنانيين.
رمز الخبر: ۷۱۰۵۲
تأريخ النشر: 25 February 2025

وطالب رئيس كتلة حزب الله النيابية في لبنان (كتلة الوفاء)، النائب محمد رعد، إلغاء قرار وقف الرحلات الجوية ومنع هبوط الطائرات الإيرانية تداركاً لخطر الإنصياع الذي يتعارض مع السيادة الوطنية وتفادياً للضرر لمصلحة جمهور كبير من اللبنانيين.

وتابع رعد: "أحبطنا خطة العدو بالتوغل نحو الليطاني وبعدها نحو بيروت

وقال: "بغض النظر عن كل ما قيل عن الحرب فإننا لم ننته بعد من ورشة تقييمنا لها".

وأضاف رعد: "رفض الكيان الاسرائيلي الانسحاب الكامل يتطلب موقفاً حازماً يترجم بيان الرؤساء وتحمّل الدولة مسؤولياتها لإتمام الانسحاب".

وصرح أنّ "الحرب الأخيرة ضد لبنان كانت خيارا عدوانيا مدروسا ومجهزا تم تنفيذه برعاية أميركية غير مسبوقة للقضاء على حزب الله.

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