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عراقجي: لا مفاوضات مباشرة مع أميركا ما دامت سياسة الضغوط القصوى جارية بهذا الشكل

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لا إمكانية لإجراء مفازضات مباشرة بين بلاده وأميركا مادامت سياسة الضغوط القصوى جارية بهذا الشكل.
رمز الخبر: ۷۱۰۵۱
تأريخ النشر: 25 February 2025

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن علاقاتنا مع الاتحاد الروسي مستمرة في كافة المجالات.

وأضاف نحن نقوم بالتشاور بشأن القضايا في منطقة غرب آسيا والقوقاز والقضايا الدولية كما أجرينااليوم مناقشات مفصلة وجيدة وبناءة مع الجانب الروسي.

وأكد أن موقف ايران فيما يتعلق بالمفاوضات النووية واضح وأنها لن تتفاوض تحت الضغوط والعقوبات وانه لن تكون هناك إمكانية لاجراء مفاوضات مباشرة بين إيران وأميركا بشأن الملف النووي طالما سياسية الضغوطا القصوى تمارس بهذا الشكل.

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