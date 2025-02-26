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انتهاء مناورات "ذوالفقار 1403" المشتركة للجيش الإيراني

اختتمت اليوم الثلاثاء، مناورات "ذوالفقار 1403" المشتركة للجيش الإيراني، والتي جرت في سواحل مكران ( السواحل الايرانية لبحر عمان) وشمال المحيط الهندي، بإقامة عرض للوحدات السطحية وتحت السطحية.
رمز الخبر: ۷۱۰۵۰
تأريخ النشر: 25 February 2025

وافادت مواقع رسمیة، نقلا عن المقر الإعلامي الخاص بالمناورات، انها اختتمت بحضور القائد العام للجيش الايراني اللواء "السيد عبد الرحيم موسوي"، والأدميرال "حبيب الله سياري"، رئيس الأركان ونائب منسق الجيش، بالاضافة الى رئيس دائرة التوجيه العقائدي والسياسي للجيش، وقادة القوات البرية وقوات الدفاع الجوي والقوات الجوية والقوات البحرية للجيش، ونائب رئيس وأعضاء لجنة الأمن القومي، بالإضافة إلى عدد من القادة والمسؤولين الايرانيين.

وشاركت في العرض البحري الختامي أنواع مختلفة من الوحدات السطحية وتحت السطحية التابعة للقوات البحرية للجيش الإيراني، بما في ذلك المدمرات والسفن الصاروخية وسفن الإنزال والغواصات من فئة "فاتح" و"غدير"، حيث مرت أمام المدمرة الرئيسية "زاغروس".

وكانت الوحدات المشاركة في العرض الختامي لمناورات "ذوالفقار 1403" المشتركة للجيش، جزءًا فقط من القطع البحرية المعدات المستخدمة التي اعتمدت على قدرات وحدات هذه المنطقة البحرية والتي شاركت في هذه المناورات.

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انتهاء مناورات "ذوالفقار 1403" المشتركة للجيش الإيراني