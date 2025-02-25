النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۶مشاهدات
‍ پ

وزارة الخارجية الايرانية تستدعي رئيس البعثة البولندية في طهران

استدعت وزارة الخارجية الايرانية رئيس البعثة البولندية في طهران ردا على تصريحات ومزاعم وزير الخارجية البولندي.
رمز الخبر: ۷۱۰۴۸
تأريخ النشر: 24 February 2025

رداً على التصريحات المتحيزة واللاأساسية التي أدلى بها وزير الخارجية البولندي ضد بلادنا، تم استدعاء مارشين ويلتشيك، رئيس البعثة البولندية في طهران، من قبل محمود حيدري، مساعد الوزير والمدير العام لشؤون البحر الأبيض المتوسط وشرق أوروبا في وزارة الخارجية، وتم نقل احتجاج وزارة الخارجية إلى الجانب البولندي.

وأوضح رئيس البعثة البولندية خلال اللقاء أنه سينقل الأمر على الفور إلى وزارة خارجية بلاده.

وفي وقت سابق، ردت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة على عرض طائرة إيرانية بدون طيار في اجتماع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، مشيرة إلى أنه لا يوجد حظر على بيع طائرة بدون طيار من طراز شاهد.

والجدير ذكره انه زعم وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، في 21 فبراير على هامش عرض حطام الطائرات بدون طيار في واشنطن، أن العالم يجب أن يكون على دراية بمخاطر التعاون بين إيران وروسيا. وضم المعرض بقايا بعض الطائرات بدون طيار، تزعم إنها إيرانية، وبحسب تقارير منشورة، لعبت وزارة الخارجية البولندية دوراً في نقل هذه البقايا إلى واشنطن.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
لأول مرة؛ عملية صاروخية مشتركة لبحرية الجيش الايراني وقوة الجوفضائية للحرس الثوري
وزير الخارجية الإيراني يستقبل نظيره الروسي/ لافروف: أجرينا مفاوضات مفصلة ومفيدة
حزب الله يطالب الحكومة بإلغاء قرار منع هبوط الطائرات الايرانية في بيروت
عراقجي: لا مفاوضات مباشرة مع أميركا ما دامت سياسة الضغوط القصوى جارية بهذا الشكل
انتهاء مناورات "ذوالفقار 1403" المشتركة للجيش الإيراني
مراسم تشييع جثمان الشهيد هاشم صفي الدين إلى مثواه الأخير في دير قانون
وزارة الخارجية الايرانية تستدعي رئيس البعثة البولندية في طهران
طُوفان الوداع “المِليوني” لسيّد الشّهداء يُؤكّد تعافي “حزب الله”
عراقجي: السلاح النووي الإسرائيلي يشكل تهديدا خطيرا للأمن العالمي بينما ايران تلتزم بسلمية برنامجها
وزير الخارجية الإيراني يلتقي الامين العام للامم المتحدة