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وزير الخارجية الإيراني يلتقي الامين العام للامم المتحدة

التقى وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، اليوم الاثنين مع الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش على هامش الاجتماع الرفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح.
رمز الخبر: ۷۱۰۴۵
تأريخ النشر: 24 February 2025

التقى وزير الخارجية السيد عباس عراقجي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، قبل حضورهما مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في جنيف وإلقاء كلمة فيه.

وفي هذا اللقاء، أكد الجانبان على ضرورة التعاون الوثيق بين دول العالم لمواجهة التهديدات التي تواجه السلام وإرساء الاستقرار.

هذا وبدأ عراقجي، الذي وصل إلى جنيف، المقر الأوروبي للأمم المتحدة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، جدول أعماله اليوم الاثنين، بلقاء عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين، وآرارات ميرزويان وزير خارجية أرمينيا.

ويشارك عراقجي اليوم الاثنين في الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح. وسيلقي أيضًا كلمة أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

يعد مؤتمر نزع السلاح، الذي يبدأ اليوم الاثنين، في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، أحد أهم الفعاليات الدولية في مجال الأمن العالمي وضبط التسلح. ويبدأ الاجتماع بكلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يحدد خلالها أهداف وأولويات هذه الفترة.

في اليوم الأول، سيقوم أعضاء المؤتمر عادةً بمراجعة ومناقشة برنامج العمل المقترح لعام 2025. ويتضمن هذا البرنامج قضايا مثل نزع السلاح النووي، وحظر إنتاج المواد الانشطارية، والمناطق الخالية من الأسلحة، ومراقبة الأسلحة الحديثة، والتي يتطلب اعتمادها إجماع 65 دولة عضو.

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وزير الخارجية الإيراني يلتقي الامين العام للامم المتحدة