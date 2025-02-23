النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۷مشاهدات
‍ پ

مراسم تشييع سيد شهداء المقاومة بالمدينة الرياضية في بيروت

أعلنت مصادر إخبارية عن دخول الجثمانین المباركين لسيد شهداء الامة القائد السيد "حسن نصر الله" والسيد "هاشم صفي الدين" الى المدينة الرياضية على وقع هتافات لبيك يا نصر الله .
رمز الخبر: ۷۱۰۴۴
تأريخ النشر: 23 February 2025

أعلنت مصادر إخبارية عن دخول الجثمانین المباركين لسيد شهداء الامة القائد السيد "حسن نصر الله" والسيد "هاشم صفي الدين" الى المدينة الرياضية على وقع هتافات لبيك يا نصر الله .

ويتم تشييع جثماني الشهيدين الأمين العام السابق لحزب الله في لبنان السيد "حسن نصر الله"، ونائبه السيد "هاشم صفي الدين"، في جنوب لبنان اليوم الأحد، 23 شباط/فبراير 2025.

ونهتف الجموع الغفيرة لبيك يا نصر الله والموت لـ"اسرائيل" على وقع الطيران الحربي "الاسرائيلي" فوق بيروت.

تجدر الإشارة إلى أنه استشهد الأمين العام لحزب الله السيد "حسن نصر الله"، في 27 أكتوبر 2024 في هجوم إرهابي شنه الكيان الصهيوني على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
مراسم تشييع سيد شهداء المقاومة بالمدينة الرياضية في بيروت
قائد الثورة الاسلامية: ليعلم العدو أن المقاومة ضد الغصب والظلم والاستكبار لن تنتهي
حشود مهيبة تحتشد في المدينة الرياضية في يوم الوفاء
ممثلو قائد الثورة الاسلامية يشاركون مراسم تشييع الشهيد نصرالله حاملين رسالة من سماحته
قاليباف لدى وصوله بيروت: الأمن والاستقرار مستتبان في لبنان
آخر محاولات يائسة من الكيان الصهيوني لمنع تواجد جمهور المقاومة في مراسم تشييع الشهيد نصر الله
أجواء بيروت عشية تشييع جثماني الشهيدين السيد حسن نصر الله وصفي الدين
عراقجي يغادر طهران متوجها إلى بيروت
مسؤول بوزارة الدفاع: الأعداء استثمروا كثيرا للتخريب ضد صناعتنا بعد فشل العقوبات في وقف عجلتها
مراسم تشييع سيد شهداء الأمة والسيد الهاشمي؛ التحضيرات والفعاليات والمسار
قائد الثورة: الحل الوحيد للمشاكل هو الالتزام بمبادئ الثورة الإسلامية
إیران تؤكد عزمها على توسيع العلاقات مع الدول الأفريقية
الرئيس بزشكيان: إيران منصة مناسبة لتطوير قدرات الدول الأوراسية/ الأحادية لم تعد مقبولة في عالم اليوم
شركة روس اتوم تعلن عن مفاوضات مع إيران بشأن بناء محطة طاقة نووية أخرى
مراسم تشييع سيد شهداء الأمة والسيد الهاشمي؛ التحضيرات والفعاليات والمسار
إیران تؤكد عزمها على توسيع العلاقات مع الدول الأفريقية
أجواء بيروت عشية تشييع جثماني الشهيدين السيد حسن نصر الله وصفي الدين
الرئيس بزشكيان: إيران منصة مناسبة لتطوير قدرات الدول الأوراسية/ الأحادية لم تعد مقبولة في عالم اليوم
شركة روس اتوم تعلن عن مفاوضات مع إيران بشأن بناء محطة طاقة نووية أخرى
قائد الثورة: الحل الوحيد للمشاكل هو الالتزام بمبادئ الثورة الإسلامية
مسؤول بوزارة الدفاع: الأعداء استثمروا كثيرا للتخريب ضد صناعتنا بعد فشل العقوبات في وقف عجلتها
عراقجي يغادر طهران متوجها إلى بيروت
آخر محاولات يائسة من الكيان الصهيوني لمنع تواجد جمهور المقاومة في مراسم تشييع الشهيد نصر الله
ممثلو قائد الثورة الاسلامية يشاركون مراسم تشييع الشهيد نصرالله حاملين رسالة من سماحته
قاليباف لدى وصوله بيروت: الأمن والاستقرار مستتبان في لبنان
حشود مهيبة تحتشد في المدينة الرياضية في يوم الوفاء
قائد الثورة الاسلامية: ليعلم العدو أن المقاومة ضد الغصب والظلم والاستكبار لن تنتهي
مراسم تشييع سيد شهداء المقاومة بالمدينة الرياضية في بيروت