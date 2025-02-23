مراسم تشييع سيد شهداء المقاومة بالمدينة الرياضية في بيروت

أعلنت مصادر إخبارية عن دخول الجثمانین المباركين لسيد شهداء الامة القائد السيد "حسن نصر الله" والسيد "هاشم صفي الدين" الى المدينة الرياضية على وقع هتافات لبيك يا نصر الله .

أعلنت مصادر إخبارية عن دخول الجثمانین المباركين لسيد شهداء الامة القائد السيد "حسن نصر الله" والسيد "هاشم صفي الدين" الى المدينة الرياضية على وقع هتافات لبيك يا نصر الله .

ويتم تشييع جثماني الشهيدين الأمين العام السابق لحزب الله في لبنان السيد "حسن نصر الله"، ونائبه السيد "هاشم صفي الدين"، في جنوب لبنان اليوم الأحد، 23 شباط/فبراير 2025.

ونهتف الجموع الغفيرة لبيك يا نصر الله والموت لـ"اسرائيل" على وقع الطيران الحربي "الاسرائيلي" فوق بيروت.

تجدر الإشارة إلى أنه استشهد الأمين العام لحزب الله السيد "حسن نصر الله"، في 27 أكتوبر 2024 في هجوم إرهابي شنه الكيان الصهيوني على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.