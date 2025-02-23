النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۸مشاهدات
‍ پ
في رسالته الي مراسم تشييع الشهيدين نصرالله وصفي الدين؛

قائد الثورة الاسلامية: ليعلم العدو أن المقاومة ضد الغصب والظلم والاستكبار لن تنتهي

قال قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي في رسالته التي تم قراءتها في مراسم تشييع الشهيد السيد حسن نصرالله والشهيد السد هاشم صفي الدين: ""مواجهة الاستكبار لن تتوقف".
رمز الخبر: ۷۱۰۴۳
تأريخ النشر: 23 February 2025

القى قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي من لسان ممثله حجة الاسلام السيد مجتبى الحسيني الذي حضر مراسم التشييع والقى هذه الكلمة عندما بدأ مراسم تشييع ودفن المجاهدين الشهيدين الكبيرين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين.

وفي رسالته، أكرم قائد الثورة الإسلامية أثناء هذين الشهيدين العظيمين من شهداء المقاومة وأكد: "على العدو أن يعلم أن المقاومة ضد الغصب والظلم والاستكبار لن تنتهي وستستمر حتى تحقيق الهدف المنشود".

 وجاء في نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله عزّ و جل: وَ لِلّٰهِ العِزَّةُ وَ لِرَسولِهِ وَ لِلمُؤمِنینَ وَ لٰکِنَّ المُنافِقینَ لا یَعلَمون.

المجاهد الكبير والقائد الرائد للمقاومة في المنطقة السيد حسن نصر الله (رحمه الله) هو الآن في قمة مجده. سيوارى جثمانه الطاهر الثرى في أرض الجهاد في سبيل الله، ولكن روحه ومنهجه سيزدادان إشراقاً يوماً بعد يوم إن شاء الله، وسيدل على الطريق لمن تبعه.

وليعلم العدو أن المقاومة ضد الغصب والظلم والاستكبار لن تنتهي وستستمر حتى تحقيق الهدف المنشود إن شاء الله.

إن الاسم الطيب والوجه المضيء لسماحة السيد هاشم صفي الدين (رضي الله عنه) هو أيضاً نجم ساطع في تاريخ هذه المنطقة. وكان مساعداً مقرباً وجزءاً لا يتجزأ من قيادة المقاومة في لبنان.

سلام الله وعباده الصالحين على هذين المقاتلين الأبرار، وعلى المقاتلين الشجعان المخلصين الآخرين اللذين استشهدا في الآونة الأخيرة، وعلى جميع شهداء الإسلام. وتحياتي الخاصة لكم يا أبنائي الأعزاء، شباب لبنان الأبطال.

السيد علي الخامنئي

2/23/2025

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
مراسم تشييع سيد شهداء المقاومة بالمدينة الرياضية في بيروت
قائد الثورة الاسلامية: ليعلم العدو أن المقاومة ضد الغصب والظلم والاستكبار لن تنتهي
حشود مهيبة تحتشد في المدينة الرياضية في يوم الوفاء
ممثلو قائد الثورة الاسلامية يشاركون مراسم تشييع الشهيد نصرالله حاملين رسالة من سماحته
قاليباف لدى وصوله بيروت: الأمن والاستقرار مستتبان في لبنان
آخر محاولات يائسة من الكيان الصهيوني لمنع تواجد جمهور المقاومة في مراسم تشييع الشهيد نصر الله
أجواء بيروت عشية تشييع جثماني الشهيدين السيد حسن نصر الله وصفي الدين
عراقجي يغادر طهران متوجها إلى بيروت
مسؤول بوزارة الدفاع: الأعداء استثمروا كثيرا للتخريب ضد صناعتنا بعد فشل العقوبات في وقف عجلتها
مراسم تشييع سيد شهداء الأمة والسيد الهاشمي؛ التحضيرات والفعاليات والمسار
قائد الثورة: الحل الوحيد للمشاكل هو الالتزام بمبادئ الثورة الإسلامية
إیران تؤكد عزمها على توسيع العلاقات مع الدول الأفريقية
الرئيس بزشكيان: إيران منصة مناسبة لتطوير قدرات الدول الأوراسية/ الأحادية لم تعد مقبولة في عالم اليوم
شركة روس اتوم تعلن عن مفاوضات مع إيران بشأن بناء محطة طاقة نووية أخرى
مراسم تشييع سيد شهداء الأمة والسيد الهاشمي؛ التحضيرات والفعاليات والمسار
إیران تؤكد عزمها على توسيع العلاقات مع الدول الأفريقية
أجواء بيروت عشية تشييع جثماني الشهيدين السيد حسن نصر الله وصفي الدين
الرئيس بزشكيان: إيران منصة مناسبة لتطوير قدرات الدول الأوراسية/ الأحادية لم تعد مقبولة في عالم اليوم
شركة روس اتوم تعلن عن مفاوضات مع إيران بشأن بناء محطة طاقة نووية أخرى
قائد الثورة: الحل الوحيد للمشاكل هو الالتزام بمبادئ الثورة الإسلامية
مسؤول بوزارة الدفاع: الأعداء استثمروا كثيرا للتخريب ضد صناعتنا بعد فشل العقوبات في وقف عجلتها
عراقجي يغادر طهران متوجها إلى بيروت
آخر محاولات يائسة من الكيان الصهيوني لمنع تواجد جمهور المقاومة في مراسم تشييع الشهيد نصر الله
ممثلو قائد الثورة الاسلامية يشاركون مراسم تشييع الشهيد نصرالله حاملين رسالة من سماحته
قاليباف لدى وصوله بيروت: الأمن والاستقرار مستتبان في لبنان
حشود مهيبة تحتشد في المدينة الرياضية في يوم الوفاء
قائد الثورة الاسلامية: ليعلم العدو أن المقاومة ضد الغصب والظلم والاستكبار لن تنتهي
مراسم تشييع سيد شهداء المقاومة بالمدينة الرياضية في بيروت