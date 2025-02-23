ممثلو قائد الثورة الاسلامية يشاركون مراسم تشييع الشهيد نصرالله حاملين رسالة من سماحته

وصل وفد يمثل قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي الي العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في مراسم تشييع جثماني الشهيد حسن نصرالله والشهيد هاشم صفي الدين وسيقرأ الوفد رسالة سماحته في المراسم.

وصل ممثلي قائد الثورة الإسلامية بيروت للمشاركة في مراسم تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد السيد هاشم صفي الدين وسيقرأ حجة الإسلام والمسلمين السيد مجتبى حسيني رسالة آية الله قائد الثورة الاسلامية.

يتكون هذا الوفد من أربعة أعضاء، يضم حجج الإسلام والمسلمين محمد حسن أختري، والسيد مجتبى حسيني، ومحسن قمي، والسيد رضا تقوي نيابة عن قائد الثورة الإسلامية.

وسيقرأ الرسالة المكتوبة لقائد الثورة الإسلامية في مراسم تشييع الشهيدين السيد حسن نصر الله وصفي الدين من قبل حجة الإسلام والمسلمين السيد مجتبى حسيني ممثل قائد الثورة الإسلامية في العراق وعضو الوفد.

سيتم نشر نص الرسالة وتوقيع آية الله الخامنئي على موقع KHAMENEI.IR بالتزامن مع هذه المراسم.