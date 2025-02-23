النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۲۹مشاهدات
‍ پ

عراقجي يغادر طهران متوجها إلى بيروت

توجه وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي إلى بيروت للمشاركة في تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين.
رمز الخبر: ۷۱۰۳۷
تأريخ النشر: 23 February 2025

توجه‌ وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي على رأس وفد إلى بيروت للمشاركة في مراسم تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني والشهيد السيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله.

من المقرر أن تبدأ مراسم تشييع الشهيدين صباح اليوم عند الساعة التاسعة والنصف، حيث ستُعرض المرثيات واللطميات والأناشيد الإسلامية عبر شاشتين عملاقتين داخل المنصة الرئيسية، بالإضافة إلى أربع شاشات موزعة داخل المدينة الرياضية، وأخرى خارجها. كما ستتضمن الفعاليات فقرات خاصة تمتد حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، تشمل قراءات ونشاطات للحاضرين داخل المدينة الرياضية وخارجها.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
مراسم تشييع سيد شهداء المقاومة بالمدينة الرياضية في بيروت
قائد الثورة الاسلامية: ليعلم العدو أن المقاومة ضد الغصب والظلم والاستكبار لن تنتهي
حشود مهيبة تحتشد في المدينة الرياضية في يوم الوفاء
ممثلو قائد الثورة الاسلامية يشاركون مراسم تشييع الشهيد نصرالله حاملين رسالة من سماحته
قاليباف لدى وصوله بيروت: الأمن والاستقرار مستتبان في لبنان
آخر محاولات يائسة من الكيان الصهيوني لمنع تواجد جمهور المقاومة في مراسم تشييع الشهيد نصر الله
أجواء بيروت عشية تشييع جثماني الشهيدين السيد حسن نصر الله وصفي الدين
عراقجي يغادر طهران متوجها إلى بيروت
مسؤول بوزارة الدفاع: الأعداء استثمروا كثيرا للتخريب ضد صناعتنا بعد فشل العقوبات في وقف عجلتها
مراسم تشييع سيد شهداء الأمة والسيد الهاشمي؛ التحضيرات والفعاليات والمسار
قائد الثورة: الحل الوحيد للمشاكل هو الالتزام بمبادئ الثورة الإسلامية
إیران تؤكد عزمها على توسيع العلاقات مع الدول الأفريقية
الرئيس بزشكيان: إيران منصة مناسبة لتطوير قدرات الدول الأوراسية/ الأحادية لم تعد مقبولة في عالم اليوم
شركة روس اتوم تعلن عن مفاوضات مع إيران بشأن بناء محطة طاقة نووية أخرى
مراسم تشييع سيد شهداء الأمة والسيد الهاشمي؛ التحضيرات والفعاليات والمسار
إیران تؤكد عزمها على توسيع العلاقات مع الدول الأفريقية
أجواء بيروت عشية تشييع جثماني الشهيدين السيد حسن نصر الله وصفي الدين
الرئيس بزشكيان: إيران منصة مناسبة لتطوير قدرات الدول الأوراسية/ الأحادية لم تعد مقبولة في عالم اليوم
شركة روس اتوم تعلن عن مفاوضات مع إيران بشأن بناء محطة طاقة نووية أخرى
قائد الثورة: الحل الوحيد للمشاكل هو الالتزام بمبادئ الثورة الإسلامية
مسؤول بوزارة الدفاع: الأعداء استثمروا كثيرا للتخريب ضد صناعتنا بعد فشل العقوبات في وقف عجلتها
عراقجي يغادر طهران متوجها إلى بيروت
آخر محاولات يائسة من الكيان الصهيوني لمنع تواجد جمهور المقاومة في مراسم تشييع الشهيد نصر الله
ممثلو قائد الثورة الاسلامية يشاركون مراسم تشييع الشهيد نصرالله حاملين رسالة من سماحته
قاليباف لدى وصوله بيروت: الأمن والاستقرار مستتبان في لبنان
حشود مهيبة تحتشد في المدينة الرياضية في يوم الوفاء
قائد الثورة الاسلامية: ليعلم العدو أن المقاومة ضد الغصب والظلم والاستكبار لن تنتهي
مراسم تشييع سيد شهداء المقاومة بالمدينة الرياضية في بيروت