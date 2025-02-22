مسؤول بوزارة الدفاع: الأعداء استثمروا كثيرا للتخريب ضد صناعتنا بعد فشل العقوبات في وقف عجلتها

أشار المدير العام لمنظمة الصناعات الإلكترونية بوزارة الدفاع، الأميرال أمير رستكاري إلى حادثة أجهزة البيجر الارهابية في لبنان، وقال: "إن الأعداء استثمروا كثيراً في مجال التخريب الصناعي ويقومون بالتخريب في قطاعات مختلفة".

قال المدير العام لمنظمة الصناعات الإلكترونية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، في مقابلة مع مراسل وكالة مهر للأنباء: "قبل سنوات، عندما فشلت العقوبات الشاملة من قبل امريكا والدول الغربية في وقف تقدم الصناعات العسكرية وحتى النووية في بلادنا، وضعنا قضية الأمن على جدول الأعمال".

وتابع: "واجهنا الأعمال التخريبية ضد صناعتنا من قبل العدو وأدركنا أن الأعداء بدأوا باستثمارات ضخمة في هذا المجال وقاموا بتركيب أجهزة زرع في العديد من الأنظمة ويقومون بالتخريب في مختلف القطاعات سواء في المعالجة أو التحكم".

وأشار المدير التنفيذي لمنظمة الصناعات الإلكترونية بوزارة الدفاع إلى أن وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، بالتعاون مع شركة الصناعات الإلكترونية الإيرانية، خصصت مجموعة من المرافق لمنع التخريب المعادي في المجال الصناعي منذ سنوات طويلة، وتابع: "صممنا مختبرات مجهزة بشكل جيد لهذا الغرض، واليوم نحمد الله أن جميع العناصر والأجزاء التي ليست فعالة من حيث التكلفة لإنتاجها محليًا، بعد استيرادها من الخارج، تخضع لعملية حماية في المختبر".

وأشار الأدميرال رستكارى إلى أن عملية حماية المعدات المستوردة تشمل استخدام الأشعة السينية، وفتح المعدات والأجزاء، واختبار الذخيرة والمتفجرات، وغيرها من التدابير ذات الصلة، والتي ستؤدي إلى إصدار شهادة صحية حتى تتمكن القوة العاملة من استخدام تلك المعدات.

وفيما يتعلق بالعمليات الإرهابية لأجهزة البيجر في لبنان ومساعدة إيران لمحور المقاومة وحزب الله في لبنان، قال: "بما أن محور المقاومة لم يكن لديه المجمع الأمني والمعدات ذات الصلة ولم يطلب ذلك من إيران، فقد بدأوا بأنفسهم بشراء وتوزيع أجهزة البيجر وتكبدوا هذه الخسارة الفادحة".

وذكّر المدير العام لمنظمة الصناعات الإلكترونية بوزارة الدفاع: "في مجال القوات المسلحة، نحمي ونسيطر بشكل كامل على مجال الإلكترونيات الدقيقة، وفي المناطق التي نشعر أن العدو يمكن أن يمارس فيها تخريباً صناعياً أو تخريباً تفجيرياً في تلك القطاعات، وضعنا احتياجات تلك القطاعات على جدول الأعمال للإنتاج وخططنا لها. في جزء واحد ننجح في الإنتاج، وفي جزء آخر ننشئ البنية التحتية له".

وأشار الأميرال رستكاري إلى أن مجال الإلكترونيات الدقيقة هو قطاع نأمل أن ندخله بشكل جيد، وبالطبع فإن شركة "سا إيران" تدخل مجال الإلكترونيات الدقيقة منذ أكثر من 15 عامًا وأنشأت صناعة في هذا المجال، كما أنها تصمم أجزاء المستشعر المطلوبة في مجال ترسيب الطبقات، وسنعمل على تطوير الإنتاج في هذه القطاعات بالطاقة الداخلية والخارجية، وسنتخذ قريبًا خطوات كبيرة في مجال الإلكترونيات الدقيقة".