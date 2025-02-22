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إیران تؤكد عزمها على توسيع العلاقات مع الدول الأفريقية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، اسماعيل بقائي عزم إيران على توسيع العلاقات مع الدول الأفريقية.
رمز الخبر: ۷۱۰۳۳
تأريخ النشر: 22 February 2025

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، في رسالة نشرتها عبر حسابه على منصة إكس، عزم إيران على تعزيز العلاقات مع أفريقيا.

وفي هذه الرسالة كتب بقائي: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصفتها عضوا مراقبا في الاتحاد الأفريقي، تهنئ بانعقاد القمة الثامنة والثلاثين للاتحاد الأفريقي بنجاح يومي 15 و16 فبراير/شباط 2025، وتتمنى النجاح للرئيس الجديد للاتحاد (أنغولا)، والرئيس الجديد لمفوضية الاتحاد (جيبوتي)، ونائبه (الجزائر)".

وقال المتحدث باسم جهاز السياسة الخارجية: "إن اللقاء الأخير للنائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع سفراء الدول الأفريقية المقيمين في طهران، يعد دليلاً على عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".

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