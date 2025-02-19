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قاليباف: الغدة السرطانية الاسرائيلية أشعلت النار في المنطقة بأسرها

بحث رئیس مجلس الشوری الإسلامي محمد باقر قالیباف مع رئیس مجلس الشیوخ الباکستاني یوسف رضا غیلاني العلاقات بين البلدين فضلا عن القضايا الإقليمية.
رمز الخبر: ۷۱۰۲۹
تأريخ النشر: 19 February 2025

تباحث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، مع رئیس مجلس الشیوخ الباکستاني یوسف رضا غیلاني علی هامش اجتماعات الجولة الخامسة عشرة من إجتماعات الجمعیة البرلمانیة الاسیویة(APA)في باکو.

وقال قاليباف أنه لإقامة التواصل الاقتصادي بين البلدين وبين الناس لا بد من توفير المنصات حتى يتمكن المواطنين من إجراء معاملاتهم التجارية دون الحاجة إلى الدولارات وهذا أحد المتطلبات التي يجب مراعاتها في التعاون المصرفي بين البلدين.

وأضاف أنه هناك نقطة أخرى مهمة للغاية تتعلق بالقضايا الإقليمية، والقضية الأكثر أهمية بين الدول الإسلامية هي مناقشة قضايا مثل فلسطين وغزة ولبنان وسوريا، وهي قضية معقدة ومهمة للغاية وخاصة بالنسبة للدول الإسلامية.

وأضاف أن الغدة السرطانية اي الكيان الصهيوني أِشعل اليوم النار في المنطقة بأسرها وعرض أمن جميع المسلمين للخطر.

وتابع لا شك أن الأميركيين يدعمون هذا الكيان بكل ما أوتوا من قوة والأمر أصبح واضحا إلى درجة أن ترامب يعلن صراحة أنه سيطرد أهل غزة وأنه ينوي تحويلها إلى منطقة تجارية.

ولفت إلى أن اليوم تسعى أميركا والكيان الصهيوني إلى زيادة الخلافات وانعدام الأمن بين الدول الإسلامية، والسعي إلى التخلف، وخلق هذه التحديات للعالم الإسلامي في المنطقة.متابعا باعتبارنا دولتين مسلمتين متجاورتين يتعين علينا أن نسعى إلى الوقوف متحدين مع كل الدول الإسلامية والعربية ضد هذا الظلم.

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