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خلال مؤتمر صحافي مع أمير قطر؛

الرئيس الإيراني: اتخذنا قرارات مهمة لتطوير العلاقاتات الثنائية ونعتبر الدفاع عن فلسطين واجبا عالميا

أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان على تعزيز العلاقات مع دول الجوار بما فيها دولة قطر كمبدأ اساسي لسياسة ايران الخارجية.
رمز الخبر: ۷۱۰۲۸
تأريخ النشر: 19 February 2025

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان مساء اليوم الاربعاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: "اللقاءات المستمرة بين المسؤولين في كلا البلدين تؤكد الأواصر القوية".

وصرح رئيس الجمهورية: "ناقشنا مع أمير قطر القضايا الثنائية بما يضمن مصالح البلدين، وتم اتخاذ قرارات مهمة لتطوير وتعميق العلاقات وفتح آفاق جديدة للتعاون. وأكد أمير قطر أيضاً على ضرورة خلق فرص جديدة للتعاون".

وأضاف الرئيس بزشكيان: "تعتقد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن دول المنطقة قادرة على اتخاذ خطوات نحو الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين، على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل والتفاعل البناء، وتمهيد الطريق لإقامة مجموعة من أشكال التعاون المشترك".

وتابع: "أكدنا خلال هذا اللقاء على وحدة الأراضي السورية وحق الشعب السوري في تقرير المصير"، مبينا: "أجرينا مشاورات مع أمير قطر بشأن التطورات الراهنة في المنطقة".

وأعرب الرئيس الايراني عن شكره لدولة قطر على ما بذلته في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الأسرى الفلسطينيين، وقال: "أجرينا مشاورات وتبادلنا وجهات النظر مع أمير قطر بشأن التطورات الراهنة في المنطقة".

وأضاف بزشكيان: "انه خلال اللقاء تم التأكيد على ضرورة أن تتخذ الدول الإسلامية إجراءات أكثر تماسكاً لتخفيف معاناة أهالي غزة ووقف الجرائم بحقهم وملاحقة الأعمال الإجرامية"، مضيفا: "نحن نؤمن بأن على جميع الحكومات والدول في المنطقة والعالم، استناداً إلى القيم الإلهية والإنسانية، أن تستخدم كل قوتها للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني".

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