قائد بارز في الجيش: أيدينا على الزناد

قال قائد القوة البرية في الجيش: "أيدينا على الزناد، ونحن مستعدون بأمر الإمام وقائدنا العزيز، لنسحق حياة كل معتدٍ في لحظة".

صرح العميد "كيومرث حيدري"، قائد القوة البرية في الجيش، مشيرًا إلى قوة وهيبة القوات المسلحة في الدفاع عن البلاد: "ما علمنا إياه إمامنا العزيز هو أن أمريكا لا تستطيع فعل أي شيء، واليوم أيضًا لن يتمكن أعداؤنا من فعل أي شيء".

وأضاف: "أيدينا بكل قوة واستعداد كامل على الزناد، وبفضل الله تعالى، سنقضي على إسرائيل".

وأشار قائد القوة البرية في الجيش إلى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية بفضل اليقظة والوعي، استطاعت أن تقف على قدميها، وليس لدينا أي احتياج من حيث المعدات العسكرية للآخرين".

وأكد العميد حيدري: "أيدينا على الزناد، ونحن مستعدون بأمر الإمام وقائدنا العزيز، لنسحق حياة كل معتدٍ في لحظة".