النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۰۴مشاهدات
‍ پ

قائد بارز في الجيش: أيدينا على الزناد

قال قائد القوة البرية في الجيش: "أيدينا على الزناد، ونحن مستعدون بأمر الإمام وقائدنا العزيز، لنسحق حياة كل معتدٍ في لحظة".
رمز الخبر: ۷۱۰۲۷
تأريخ النشر: 19 February 2025

صرح العميد "كيومرث حيدري"، قائد القوة البرية في الجيش، مشيرًا إلى قوة وهيبة القوات المسلحة في الدفاع عن البلاد: "ما علمنا إياه إمامنا العزيز هو أن أمريكا لا تستطيع فعل أي شيء، واليوم أيضًا لن يتمكن أعداؤنا من فعل أي شيء".

وأضاف: "أيدينا بكل قوة واستعداد كامل على الزناد، وبفضل الله تعالى، سنقضي على إسرائيل".

وأشار قائد القوة البرية في الجيش إلى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية بفضل اليقظة والوعي، استطاعت أن تقف على قدميها، وليس لدينا أي احتياج من حيث المعدات العسكرية للآخرين".

وأكد العميد حيدري: "أيدينا على الزناد، ونحن مستعدون بأمر الإمام وقائدنا العزيز، لنسحق حياة كل معتدٍ في لحظة".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
قائد الثورة الإسلامية: سياستنا الثابتة توسيع العلاقات مع الجوار.. ننتظر من قطر التحرك لاعادة الاصول الايرانية
قاليباف: الغدة السرطانية الاسرائيلية أشعلت النار في المنطقة بأسرها
الرئيس الإيراني: اتخذنا قرارات مهمة لتطوير العلاقاتات الثنائية ونعتبر الدفاع عن فلسطين واجبا عالميا
قائد بارز في الجيش: أيدينا على الزناد
الرئيس الايراني يؤكد على تعزيز التعاون الاستراتيجي وتنمية التفاعلات مع روسيا
ايرواني: إيران تدين الخطة الاستعمارية الأميركية لتهجير الفلسطينيين قسراً
قائد الثورة لوفد حركة الجهاد: ابارك لكم انتصار المقاومة في غزة/ خطة امريكا الحمقاء لغزة لن تتحقق
النزاع بين "قسد" ونظام الجولاني في سوريا في ظل الدور التركي
أحمديان يبحث مع رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي التهديدات المشتركة
عراقجي: لإيران دور محوري في الحفاظ على أمن الخليج الفارسي وسياسة إقصاءها عن الترتيبات الإقليمية فشلت
عراقجي: مستعدون لمواصلة محادثاتنا مع الدول الاوروبية الثلاث ولن نتسامح مع التهديدات والضغوط
انطلاق المرحلة الثانية من مناورات "الرسول الاعظم (ص) 19" لقوات حرس الثورة في جنوب غرب البلاد
النزاع بين "قسد" ونظام الجولاني في سوريا في ظل الدور التركي
قائد الثورة لوفد حركة الجهاد: ابارك لكم انتصار المقاومة في غزة/ خطة امريكا الحمقاء لغزة لن تتحقق
انطلاق المرحلة الثانية من مناورات "الرسول الاعظم (ص) 19" لقوات حرس الثورة في جنوب غرب البلاد
أحمديان يبحث مع رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي التهديدات المشتركة
عراقجي: مستعدون لمواصلة محادثاتنا مع الدول الاوروبية الثلاث ولن نتسامح مع التهديدات والضغوط
عراقجي: لإيران دور محوري في الحفاظ على أمن الخليج الفارسي وسياسة إقصاءها عن الترتيبات الإقليمية فشلت
ايرواني: إيران تدين الخطة الاستعمارية الأميركية لتهجير الفلسطينيين قسراً
الرئيس الايراني يؤكد على تعزيز التعاون الاستراتيجي وتنمية التفاعلات مع روسيا
قائد بارز في الجيش: أيدينا على الزناد
الرئيس الإيراني: اتخذنا قرارات مهمة لتطوير العلاقاتات الثنائية ونعتبر الدفاع عن فلسطين واجبا عالميا
قاليباف: الغدة السرطانية الاسرائيلية أشعلت النار في المنطقة بأسرها
قائد الثورة الإسلامية: سياستنا الثابتة توسيع العلاقات مع الجوار.. ننتظر من قطر التحرك لاعادة الاصول الايرانية