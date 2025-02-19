الرئيس الايراني يؤكد على تعزيز التعاون الاستراتيجي وتنمية التفاعلات مع روسيا

اعتبر الرئيس الایرانی التوقيع على معاهدة التعاون الاستراتيجي الشامل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية أحد أهم مظاهر التعاون بين البلدين.

اعتبر وزير الخارجية الإيراني مسعود بزشكيان، خلال لقائه نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي اورشوك الذي زار طهران للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الثالث لدول بحر قزوين، أن توقيع معاهدة التعاون الاستراتيجي الشامل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي هو أحد أهم مظاهر التعاون بين البلدين، مضيفا: "لقد حددت هذه المعاهدة بشكل جيد مسار التعاون الاستراتيجي وتنمية التفاعلات بين البلدين، ويجب أن يكون تنفيذها على جدول أعمال مسؤولي البلدين بشكل جدي".

وتابع الرئيس تقييمه للتعاون الثنائي بين البلدين في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والتجارة بأنه جيد وإيجابي للغاية، وقال: إن المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك أوراسيا، وبريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، فتحت أيضا منصات جديدة للتعاون المشترك، ونأمل أن يستفيد شعبا البلدين من هذه الفرص في أقرب وقت ممكن.

وفي هذا اللقاء، نقل نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أورتشوك تحيات رئيس الوزراء ورئيس البلاد الحارة لبزشكيان وأشاد بالعقد الممتاز والناجح للمنتدى الاقتصادي الثالث لدول بحر قزوين وقال: "نحن سعداء للغاية بتوقيع معاهدة التعاون الاستراتيجي الشامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أصبحت التفاعلات والتعاون بين البلدين أكثر نشاطًا بعد توقيع هذه المعاهدة، وزيادة تبادل الوفود الدبلوماسية مؤشر مهم في هذا الصدد".

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي خلال تقديمه تقريرا عن المناقشات والقضايا التي أثيرت في المنتدى الاقتصادي الثالث لدول بحر قزوين: "إن هذه القمة تشكل أساسًا جيدًا للغاية للتنمية المستهدفة للعلاقات بين الدول المطلة على بحر قزوين".

وأشار أليكسي أورتشوك أيضًا إلى زيارته لمعرض إنجازات وقدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأضاف: "يرمز هذا المعرض إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات، بما في ذلك الطب والصحة إذا تمت مشاركة هذه القدرات مع دول أخرى فإن أبواباً كبيرة سوف تنفتح أمام الاقتصاد الإيراني.