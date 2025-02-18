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عراقجي: مستعدون لمواصلة محادثاتنا مع الدول الاوروبية الثلاث ولن نتسامح مع التهديدات والضغوط

أعلن وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي استعداد طهران لمواصلة المفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتسامح مع التهديدات والضغوط، وأن سياسة الضغوط القصوى ستفشل بالتأكيد.
رمز الخبر: ۷۱۰۲۰
تأريخ النشر: 18 February 2025

التقى المبعوث السويسري الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فولفغانغ أماديوس بروهلهارت، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على هامش المؤتمر الثامن لدول المحيط الهندي في مسقط.

وفي هذا اللقاء، أشار عراقجي إلى التاريخ الطويل والجيد للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين البلدين، وأشاد بجهود سويسرا كراعية للمصالح الأميركية واعتبر دور سويسرا البناء في المساعدة على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة مهما.

ورحب بالتشاورات السياسية المقبلة بين البلدين في طهران، وقال: "نؤكد على استمرار الحوار والتعاون بين البلدين في هذا الصدد".

وأشار وزير الخارجية أيضا إلى عقد ثلاث جولات من المحادثات بين إيران والدول الاوروبية الثلاث واستعداد إيران لمواصلة هذه المحادثات، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتسامح مع لغة التهديد والضغوط، وأن سياسة الضغوط القصوى ستفشل بالتأكيد.

وفي هذا اللقاء، قدم المبعوث السويسري الخاص أيضًا تقريرًا عن جهود بلاده لإرساء السلام والاستقرار العالميين، مؤكدًا على دور إيران المهم والمؤثر في المنطقة.

كما اعتبر فولفغانغ أماديوس برولهارت استمرار الحوارات الثنائية مع إيران في مختلف المجالات الثنائية والإقليمية أمرا مهما وأكد رغبته واستعداده لمواصلة الحوارات والمشاورات الثنائية، بما في ذلك خلال الجولة المقبلة من المشاورات بين البلدين في طهران.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

التقى المبعوث السويسري الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فولفغانغ أماديوس بروهلهارت مع وزير الخارجية سيد عباس عراقجي أمس (الاثنين) على هامش مؤتمر المحيط الهندي الثامن في مسقط.

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