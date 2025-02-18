النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۹۱مشاهدات
‍ پ

انطلاق المرحلة الثانية من مناورات "الرسول الاعظم (ص) 19" لقوات حرس الثورة في جنوب غرب البلاد

انطلقت اليوم الثلاثاء المرحلة الثانية من مناورات "الرسول الأعظم (ص) 19" للقوة البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، والتي تعد أكبر مناورات عملياتية لهذه القوة، في جنوب غرب البلاد.
رمز الخبر: ۷۱۰۱۸
تأريخ النشر: 18 February 2025

بدأت اليوم الثلاثاء المرحلة الثانية من مناورات " الرسول الأعظم (ص) 19" للقوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، باعتبارها أكبر مناورات عملياتية في جنوب غرب البلاد.

وانطلقت المرحلة الثانية من مناورات الرسول الأعظم (ص) 19، بحضور وحدات ورتب مختلفة من القوة البرية لحرس الثورة في منطقة شاوريه العامة، وذلك استمراراً للمرحلة الأولى من مناورات أمن القوات البرية في منطقة ازكله في كرمانشاه.

وفي هذه المرحلة، ستواصل الوحدات المتخصصة للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني تنفيذ عمليات هجومية ودفاعية مختلفة، وعمليات الغابات، والهجمات واسعة النطاق باستخدام المدرعات والصواريخ والطائرات الصغيرة والطائرات بدون طيار والدفاع الجوي والمدفعية في الأيام المقبلة.

وفي هذه المناورات، بالإضافة إلى استخدام أساليب وتكتيكات قتالية جديدة، سيتم تقييم الأسلحة والمعدات الجديدة المضافة إلى مختلف وحدات الحرس الثوري الإسلامي في ساحة المعركة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
قائد الثورة لوفد حركة الجهاد: ابارك لكم انتصار المقاومة في غزة/ خطة امريكا الحمقاء لغزة لن تتحقق
النزاع بين "قسد" ونظام الجولاني في سوريا في ظل الدور التركي
أحمديان يبحث مع رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي التهديدات المشتركة
عراقجي: لإيران دور محوري في الحفاظ على أمن الخليج الفارسي وسياسة إقصاءها عن الترتيبات الإقليمية فشلت
عراقجي: مستعدون لمواصلة محادثاتنا مع الدول الاوروبية الثلاث ولن نتسامح مع التهديدات والضغوط
انطلاق المرحلة الثانية من مناورات "الرسول الاعظم (ص) 19" لقوات حرس الثورة في جنوب غرب البلاد
عراقجي: العلاقات بين ايران وعمان مميزة
بقائي: أمير قطر لايحمل رسالة من أمريكا الى ايران/ سنشارك في مراسم تشييع الشهيد نصرالله بمستوى عال
شهيدان من خانيونس ورفح مُتأثران بجراحيهما جراء العدوان الصهيوني
قائد الثورة الإسلامية: مسيرات 22 بهمن اظهرت أن تهديدات العدو المبرمجة ضد هذا البلد وهذه الأمة لم تكن فعالة
بزشكيان: الاعداء سيفشلون امام ارادة الشعب الايراني الابي
إيران والسعودية تتفقان على تطوير العلاقات الاقتصادية وتسهيل الإجراءات المالية للحجاج
قائد الثورة الإسلامية: مسيرات 22 بهمن اظهرت أن تهديدات العدو المبرمجة ضد هذا البلد وهذه الأمة لم تكن فعالة
إيران والسعودية تتفقان على تطوير العلاقات الاقتصادية وتسهيل الإجراءات المالية للحجاج
بقائي: أمير قطر لايحمل رسالة من أمريكا الى ايران/ سنشارك في مراسم تشييع الشهيد نصرالله بمستوى عال
بزشكيان: الاعداء سيفشلون امام ارادة الشعب الايراني الابي
شهيدان من خانيونس ورفح مُتأثران بجراحيهما جراء العدوان الصهيوني
عراقجي: العلاقات بين ايران وعمان مميزة
انطلاق المرحلة الثانية من مناورات "الرسول الاعظم (ص) 19" لقوات حرس الثورة في جنوب غرب البلاد
عراقجي: مستعدون لمواصلة محادثاتنا مع الدول الاوروبية الثلاث ولن نتسامح مع التهديدات والضغوط
عراقجي: لإيران دور محوري في الحفاظ على أمن الخليج الفارسي وسياسة إقصاءها عن الترتيبات الإقليمية فشلت
أحمديان يبحث مع رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي التهديدات المشتركة
قائد الثورة لوفد حركة الجهاد: ابارك لكم انتصار المقاومة في غزة/ خطة امريكا الحمقاء لغزة لن تتحقق
النزاع بين "قسد" ونظام الجولاني في سوريا في ظل الدور التركي