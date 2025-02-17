عراقجي: العلاقات بين ايران وعمان مميزة

أشار وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" إلى العلاقات المميزة بين إيران وسلطنة عمان وإرادة قادة البلدين لتحسين العلاقات وأكد استعداد طهران الكامل لتنفيذ الاتفاقيات والخطط المشتركة بين البلدين في إطار فتح مجالات جديدة للتعاون خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة.

التقی وزیر الخارجیة الإیراني "عباس عراقجي"، نظيره العماني "بدر البوسعيدي" الیوم الإثنین على هامش المؤتمر الثامن للمحيط الهندي في سلطنة عمان.

وأشاد وزير خارجية إيران بحسن الاستضافة والتخطيط الجيد والعقد الناجح لمؤتمر مسقط.

وأشار إلى مكانة ودور إيران وعمان المهم في منطقة الخليج الفارسي والمحيط الهندي وأعرب عن أمله في أن توفر المناقشات والأفكار البناءة التي أثيرت في الاجتماعات المختلفة والمتعددة لمؤتمر مسقط، الأرضیة للتنمية الشاملة وتوسيع العلاقات بين الدول المشاركة في هذه المؤتمر خاصة من أجل تعزيز الشراكة والتعاون في مجال الاقتصاد البحري.

وأشار "عباس عراقجي" إلى العلاقات المميزة بين إيران وسلطنة عمان وإرادة قادة البلدين لتحسين العلاقات وأكد استعداد طهران الكامل لتنفيذ الاتفاقيات والخطط المشتركة بين البلدين في إطار فتح مجالات جديدة للتعاون خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة.

وأعرب عن ارتياحه للعقد الناجح للاجتماع الحادي والعشرين للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وعمان في مسقط. وثمن عراقجي، المواقف الحكيمة والجهود الخيرية التي يبذلها سلطان عمان من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه أعرب وزير خارجية سلطنة عمان خلال اللقا عن تقدیره وارتياحه لحضور وزير خارجية إيران ومشاركته الفعالة في الاجتماع الثامن للدول المطلة علی المحيط الهندي وقال: إن إيران لديها قدرات متنوعة ومتعددة من أجل المساعدة في تحقيق أهداف وخطط الدول المطلة على المحيط الهندي، وحضور إيران في هذا الاجتماع مهم جداً بالنسبة لنا.

وأكد على اهتمام سلطان عمان الخاص بالعلاقات التاريخية والودية بين البلدين الجارين وأعرب عن أمله في أن تتوسع العلاقات المميزة بين البلدين من أجل تحقيق مصالح شعبي البلدين وفي إطار استقرار وتنمية المنطقة.

وناقش وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية. وشدد عراقجي والبوسعيدي على أهمية عملية التطورات في المنطقة والعالم واعتبرا استمرار المشاورات بين طهران ومسقط ضروريا ومهما.