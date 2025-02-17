شهيدان من خانيونس ورفح مُتأثران بجراحيهما جراء العدوان الصهيوني

أعلنت مصادر طبية اليوم الاثنين، عن استشهاد شابين متأثرين بجراحيهما جراء العدوان الإسرائيلي على خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة.

أعلنت مصادر طبية اليوم الاثنين، عن استشهاد شابين متأثرين بجراحيهما جراء العدوان الإسرائيلي على خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وقالت المصادر، أن الشاب محمد نضال النجار من سكان بلدة خزاعة استشهد، متأثراً بجراحٍ أصيب بها قبل أيام.

والليلة أعلنت المصادر، استشهاد هاني عواد نصار أبو حلاوة (الشاعر) متأثرًا بجروح أصيب بها جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف شرق مدينة رفح، يوم الأربعاء الماضي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة بغزة أمس، وصول 7 شهداء إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 6 شهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض، وشهيد جديد، إضافة إلى 5 إصابات.

وأشارت الصحة، إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون عالقين تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف والتدمير الواسع.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 48,271 شهيدًا و111,693 إصابة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية متفاقمة في القطاع.