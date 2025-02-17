النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۸مشاهدات
‍ پ

شهيدان من خانيونس ورفح مُتأثران بجراحيهما جراء العدوان الصهيوني

أعلنت مصادر طبية اليوم الاثنين، عن استشهاد شابين متأثرين بجراحيهما جراء العدوان الإسرائيلي على خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة.
رمز الخبر: ۷۱۰۱۵
تأريخ النشر: 17 February 2025

أعلنت مصادر طبية اليوم الاثنين، عن استشهاد شابين متأثرين بجراحيهما جراء العدوان الإسرائيلي على خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وقالت المصادر، أن الشاب محمد نضال النجار من سكان بلدة خزاعة استشهد، متأثراً بجراحٍ أصيب بها قبل أيام.

والليلة أعلنت المصادر، استشهاد هاني عواد نصار أبو حلاوة (الشاعر) متأثرًا بجروح أصيب بها جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف شرق مدينة رفح، يوم الأربعاء الماضي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة بغزة أمس، وصول 7 شهداء إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 6 شهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض، وشهيد جديد، إضافة إلى 5 إصابات.

وأشارت الصحة، إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون عالقين تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف والتدمير الواسع.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 48,271 شهيدًا و111,693 إصابة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية متفاقمة في القطاع.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
عراقجي: العلاقات بين ايران وعمان مميزة
بقائي: أمير قطر لايحمل رسالة من أمريكا الى ايران/ سنشارك في مراسم تشييع الشهيد نصرالله بمستوى عال
شهيدان من خانيونس ورفح مُتأثران بجراحيهما جراء العدوان الصهيوني
قائد الثورة الإسلامية: مسيرات 22 بهمن اظهرت أن تهديدات العدو المبرمجة ضد هذا البلد وهذه الأمة لم تكن فعالة
بزشكيان: الاعداء سيفشلون امام ارادة الشعب الايراني الابي
إيران والسعودية تتفقان على تطوير العلاقات الاقتصادية وتسهيل الإجراءات المالية للحجاج
عراقجي: الأمن البحري لا ينبغي أن يكون أداة ضغط أو نفوذ للقوى الاجنبية
مقاومة نساء غزة هي نتيجة بناء هوية الأمهات
قتلى في غارة جوية للتحالف الأمريكي في شمال سوريا
إيران تنضم إلى الدول المتقدمة في إنتاج "كاشفات اللهب" لصناعات النفط والغاز
وزير الخارجية الايراني يزور سلطنة عمان للمشاركة في الاجتماع الثامن لوزراء خارجية دول المحيط الهندي
وزيرا خارجية ايران ولبنان يبحثان حل أزمة الرحلات الجوية بين البلدين
وزير الخارجية الايراني يزور سلطنة عمان للمشاركة في الاجتماع الثامن لوزراء خارجية دول المحيط الهندي
وزيرا خارجية ايران ولبنان يبحثان حل أزمة الرحلات الجوية بين البلدين
قائد الثورة الإسلامية: مسيرات 22 بهمن اظهرت أن تهديدات العدو المبرمجة ضد هذا البلد وهذه الأمة لم تكن فعالة
قتلى في غارة جوية للتحالف الأمريكي في شمال سوريا
إيران تنضم إلى الدول المتقدمة في إنتاج "كاشفات اللهب" لصناعات النفط والغاز
عراقجي: الأمن البحري لا ينبغي أن يكون أداة ضغط أو نفوذ للقوى الاجنبية
مقاومة نساء غزة هي نتيجة بناء هوية الأمهات
إيران والسعودية تتفقان على تطوير العلاقات الاقتصادية وتسهيل الإجراءات المالية للحجاج
بزشكيان: الاعداء سيفشلون امام ارادة الشعب الايراني الابي
شهيدان من خانيونس ورفح مُتأثران بجراحيهما جراء العدوان الصهيوني
بقائي: أمير قطر لايحمل رسالة من أمريكا الى ايران/ سنشارك في مراسم تشييع الشهيد نصرالله بمستوى عال
عراقجي: العلاقات بين ايران وعمان مميزة