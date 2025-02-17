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إيران والسعودية تتفقان على تطوير العلاقات الاقتصادية وتسهيل الإجراءات المالية للحجاج

أكد الجانبان، خلال لقاء وزير الاقتصاد الإيراني ووزير المالية السعودي، على تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل العمليات المالية للحجاج.
رمز الخبر: ۷۱۰۱۲
تأريخ النشر: 17 February 2025

سافر وزير الاقتصاد والمالية عبد الناصر همتي الذي إلى السعودية للمشاركة في المؤتمر السنوي حول التحديات والفرص التي تواجه الاقتصادات الناشئة، التقى وأجرى محادثات مع وزير المالية السعودي محمد عبد الله عبد العزيز الجدعان.

وفي اللقاء بين وزير الاقتصاد الإيراني ووزير المالية السعودي، تم التركيز على زيادة التعاون التجاري والجمركي وتجنب الازدواج الضريبي، فضلاً عن الاستثمار الثنائي.

كما أكد الجانبان على توفير التسهيلات اللازمة للإجراءات المالية لحجاج البيت الله الحرام.

وجدير بالذكر أن المؤتمر السنوي للتحديات والفرص التي تواجه الاقتصادات الناشئة يعقد في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية. وخلال زيارته إلى السعودية، سيجري وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، بالإضافة إلى حضوره المؤتمر المذكور، محادثات ثنائية مع نظرائه من دول المنطقة بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والمالية.

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