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مقاومة نساء غزة هي نتيجة بناء هوية الأمهات

اعتبرت عقيلة الرئيس الإيراني السابق الشهيد إبراهيم رئيسي، جميلة علم الهدى، أن صمود نساء غزة هو نتيجة بناء هوية الأمهات، والإسلام لديه نظرة سامية للمرأة.
رمز الخبر: ۷۱۰۱۰
تأريخ النشر: 16 February 2025

قالت عقيلة الرئيس الإيراني السابق الشهيد إبراهيم رئيسي، جميلة علم الهدى في المؤتمر الوطني حول النموذج الثالث للمرأة المسلمة ضمن فعاليات الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، في إشارة إلى سياسات الخوف والخداع الشيطانية التي كانت قائمة منذ عهد الرسول صلى الله عليه واله وسلم إلى اليوم حول المرأة، قالت: "نحن نشهد هذه السياسات اليوم أيضا لكن صمود نساء غزة ولبنان يثبت أنه من الممكن الصمود في وجه هذه السياسات.

واعتبر ت علم الهدى حضور عائلة الشهيدة الإيرانية على طريق القدس "معصومة كرباسي" في هذا اللقاء رمزاً للمقاومة والصمود.

وأوضحت أن مقاومة المرأة الغزية هي نتيجة لبناء هوية الأمهات، مؤكدة أن الإسلام لديه نظرة ساحة حول المرأة، بينما النسوية تقلل من شأنها وتحولها إلى مجرد أداة.

وفي ختام كلمتها انتقدت النظرة النسوية للمرأة، قائلة، "إن النسوية تحوِل المرأة إلى مصنع للإنتاج البشري، بينما الإسلام له هوية ونظرة سامية للمرأة". وهذا الرؤية هي التي يمكن أن تحوّل النساء إلى رموز للمقاومة وبناء الهوية.

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