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قائد الثورة يزور معرض أحدث إنجازات علماء الصناعة الدفاعية في البلاد لمدة ساعة

زار قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، اليوم الاربعاء، معرض أحدث إنجازات علماء الصناعة الدفاعية في البلاد لمدة ساعة.
رمز الخبر: ۷۰۹۹۹
تأريخ النشر: 12 February 2025

زار قائد الثورة الاسلامية والقائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية، سماحة آية الله السيد علي تالخامنئي، صباح اليوم الأربعاء، معرض أحدث إنجازات علماء الصناعة الدفاعية في البلاد لمدة ساعة والذي ضم أحدث الإنجازات والقدرات التي يمتلكها العلماء والمتخصصون في صناعة الدفاع في البلاد.

ويتم في المعرض عرض المعدات المتطورة والتقنيات الجديدة المستخدمة فيها في مجالات الدفاع الجوي والصواريخ الباليستية والمجنحة والذخائر الذكية والفضاء والطائرات بدون طيار والطائرات والسفن البحرية والمعدات المرتبطة بالطاقة.

وفي هذا المعرض، قدم خبراء صناعة الدفاع التوضيحات اللازمة في مختلف المجالات.

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قائد الثورة يزور معرض أحدث إنجازات علماء الصناعة الدفاعية في البلاد لمدة ساعة
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