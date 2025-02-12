قائد الثورة الاسلامية: مسيرات ذكرى انتصار الثورة كانت انتفاضة شعبية ووطنية عظيمة ورسالة صريحة للتهديدات الغبية

استقبل قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئ اليوم الاربعاء، جمعا من علماء وخبراء ومسؤولين من صناعة الدفاع في البلاد.

التقى اليوم الاربعاء، عدد من مسؤولي وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة ونخب الصناعة الدفاعية والخبراء وموظفي وزارة الدفاع وعدد من عوائل شهداء الصناعة الدفاعية في البلاد مع قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي.

وأشار سماحة قائد الثورة الاسلامية خلال كلمة له في هذا اللقاء الى مسيرات 22 بهمن لذكرى انتصار الثورة الاسلامية التي اقيمت يوم الاثنين(10 فبراير) وقال: "لقد كانت مسيرات 22 بهمن من هذا العام أحد أبرز احتفالات الثورة، وأهمها. لقد انتفض الشعب فعلا يوم الاثنين... أنهم خرجوا إلى الشوارع ورددوا الشعارات وتحدثوا وعبروا عن آرائهم في وسائل الإعلام، وهذا حدث في كل أنحاء البلاد، وكانت انتفاضة شعبية، وحركة وطنية عظيمة في ظل الدعاية الخبيثة وتكتيكات الحرب الناعمة التي ينتهجها العدو - الذين يتحدثون باستمرار ضد هذه المسيرات وضد أصحابها الذين هم الشعب الإيراني وبطلها الذي هو الإمام الخميني الراحل(رض).

وأضاف سماحته: "شارك في هذه الحركة العظيمة الشباب، الوجوه البشوشة، الوجوه المرحة في جميع أنحاء البلاد، وليس طهران فقط، وليس المدن الكبرى، بل حتى القرى.. في بعض المدن كان الطقس بارداً، وكان غير مناسب تماماً، كانت هذه رسالة وحدة للأمة الإيرانية، بصراحة وصدق، لقد قامت الأمة الإيرانية بعمل عظيم، في مواجهة هذه التهديدات الغبية التي تُطلق الواحدة تلو الأخرى ضد الأمة الإيرانية..لقد أظهرت الأمة الإيرانية للجميع هويتها وشخصيتها وقوتها واستقرارها".

وتابع آية الله الخامنئي: "استكملت هذه الحركة الشعبية العظيمة في "22 بهمن" الكلمات الواضحة والمبدعة لفخامة رئيس الجمهورية الذي عبر من لسان الشعب كلامه وقال ما يجب أن يقال"، مضيفا: "إنني أكرر دائماً مخطابا الشعب والشباب الأعزاء، أن العمل يجب أن يتم في الوقت المحدد. لقد أنجزت الأمة الإيرانية العمل في الوقت المحدد يوم الاثنين، وخرجوا الى الشوارع وحضر الساحة عندما كان حضوره ضروريا".

وقال قائد الثورة الاسلامية: "رحم الله هذه الأمة، ونرجو أن يكون في انتظار هذه الأمة الشجاعة والحكيمة والواعية مستقبل أفضل يوماً بعد يوم إن شاء الله".