خطة "ترامب" لتهجير أهل غزة/ إتفاق الهدنة على المحك

تتسارع الأحداث وتتوالى التصريحات بشأن قطاع غزة، في ظل اتفاق وقف لإطلاق النار على وشك الانهيار في أية لحظة، وضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تنفيذ خطته التي تعتمد على تهجير أهل القطاع.

القسم الدولي لموقع "تابناك": تتسارع الأحداث وتتوالى التصريحات بشأن قطاع غزة، في ظل اتفاق وقف لإطلاق النار على وشك الانهيار في أية لحظة، وضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تنفيذ خطته التي تعتمد على تهجير أهل القطاع، وسط رفض وتنديد عربي وعالمي للفكرة من أساسها، ومطالبة بالبدء في تنفيذ حل الدولتين. وفي آخر التطورات، أعلنت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أنها تعتزم تقديم تصور متكامل لإعادة إعمار غزة بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية له. كما أعربت مصر عن تطلعها للتعاون مع الإدارة الأميركية من أجل التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة. وشددت مصر على أن أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر.

كانت مصادر مصرية قالت إن القاهرة أكدت على موقفها برفض أي مقترح لتخصيص أرض لسكان قطاع غزة وتمسكها بعدم إخراج الفلسطينيين من أراضيهم أو توطينهم في أي مكان آخر. كما أكدت مصادر لقناتي "العربية" و"الحدث" أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرر تأجيل زيارته لواشنطن إلى إشعار آخر.

تهديدات ترامب تتصاعد و يهدد بالسيطرة على غزة

قالت وكالة رويترز عن ترامب ان لا بد لحماس من إطلاق سراح جميع الرهائن بحلول السبت. واضاف" نقدم أموالا كثيرة للأردن ومصر لكننا لن نصدر تهديدات بشأنها". واكد "سنسيطر على غزة". وردا على سؤال عن السلطة التي تخول له السيطرة على غزة: قال ترامب: بموجب السلطة الأميركية. وقال ان تطوير غزة الذي سيحدث بعد فترة طويلة من الآن سيجلب وظائف كثيرة للمنطقة. وواضاف"أجريت نقاشات سريعة مع ملك الأردن الآن ولاحقا سنجري نقاشات أطول". وقال ترمب"سوف نضمن أن يكون هناك سلام في قطاع غزة وستكون هناك تنمية على أوسع نطاق في المنطقة وسيكون للفلسطينيين قطعة أرض في الأردن وأخرى في مصر". واشار الى "ان ما سيقدم لنا سيكون شيئا عظيما للفلسطينيين وأنا أفهم المجال العقاري والفلسطينيون سيحبون ما سنقدمه لهم".

حماس تتعهد بإفشال خطة ترامب لتهجير سكان غزة

تعهدت حركة حماس -اليوم الثلاثاء- بإفشال خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير سكان غزة إلى الدول المجاورة، وقللت من قيمة تهديداته بفتح "أبواب الجحيم" على القطاع الفلسطيني إذا لم تفرج حماس عن الأسرى الإسرائيليين بحلول ظهر السبت المقبل. وقالت حماس في بيان إن "ما فشل الاحتلال في تحقيقه عبر العدوان والمجازر لن يفلح في تحقيقه عبر مخططات التصفية والتهجير". وجاء في البيان "شعبنا العظيم في غزة صمد في وجه القصف والعدوان وسيبقى ثابتا في أرضه ويفشل كل خطط التهجير والترحيل القسري". وشددت حماس على أن مخطط ترحيل الشعب الفلسطيني من غزة لن ينجح، "وسيواجه بموقف فلسطيني وعربي وإسلامي موحد يرفض كل مخططات التهجير". واعتبرت أن تصريحات ترامب عنصرية ودعوة للتطهير العرقي، ولتصفية القضية الفلسطينية "والتنكر لحقوق شعبنا الوطنية الثابتة".

نتنياهو: حشد القوات داخل غزة وفي محيطها

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن اتفاقيةَ وقف إطلاق النار في غزة ستَنتهي إذا لم تُطلق حماس سراحَ المحتجزين يومَ السبت المقبل. وأضاف نتنياهو أنه أصدر تعليماتِه للجيش بحشدِ القوات داخل غزة وفي محيطها. وقبلها كشف مصدر سياسي إسرائيلي عن إصدار رئيس الوزراء أوامر بتعزيز القوات في قطاع غزة، حيث أمر نتنياهو الجيش الإسرائيلي للاستعداد لأي سيناريو في حال عدم الإفراج عن المحتجزين يوم السبت المقبل.

خطة فاشلة لترحيل أهل غزة و طوق نجاة لنتنياهو

تواصل صحف ومواقع إخبارية عالمية تركيز اهتمامها على تداعيات خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة إلى دول الجوار، وردود الفعل التي أعقبت ذلك على الساحة الدولية. ونقلت صحيفة غارديان البريطانية عن خبراء في القانون الدولي قولهم إن اقتراح ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة وسيطرة أميركا عليها "يرقى إلى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية".

وأضاف الخبراء أن المقترح "يشكل سابقة خطيرة من شأنها تشجيع زعماء العالم الآخرين على تبني خطط مماثلة، مما يسهم في انهيار السلام والأمن في العالم". أما صحيفة واشنطن بوست الأميركية، فقالت -في افتتاحيتها- إنه "غالبا ما يكون من الصعب معرفة إذا ما كان ترامب جادا أم مستفزا"، لافتة إلى أهمية إنهاء الحرب على قطاع غزة.

وأشارت إلى أن اقتراح ترامب يشتت مسار الأحداث على نحو خطير، مشددة على ضرورة الوصول إلى سلطة حاكمة واقعية في غزة مقبولة من جميع الأطراف، مما يؤدي إلى إعادة إعمار القطاع وتحقيق سلام دائم. ورأى تحليل في صحيفة تايمز البريطانية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يتوقع ضغوطا من ترامب للحفاظ على وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة. لكن ما حدث هو العكس، فاقتراح ترامب بشأن غزة -وفق الصحيفة- مثّل طوق نجاة لنتنياهو ومنحه شريان حياة سياسيا، وأسعد حلفاءه المتطرفين، إضافة إلى أن ترامب يتراجع بذلك عن تعهده بفك ارتباط الولايات المتحدة مع الشرق الأوسط.

على كل حال، كما يبدو فإن خطة ترامب لتهجير أهل غزة هي خطة فاشلة مسبقا ولن تتحقق على ظل تمسك الفلسطينيين بأرضهم وعدم الخضوع للأمريكيين والصهاينة.