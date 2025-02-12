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حماس: تصريحات ترامب العنصرية مرفوضة وتمثل دعوة للتطهير العرقي

جددت حركة المقاومة الإسلامية حماس رفضها لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزَّة تحت ذريعة إعادة الإعمار.
رمز الخبر: ۷۰۹۹۶
تأريخ النشر: 12 February 2025

واورد المركز الفلسطيني للاعلام ان حماس اعتبرت في بيان صحفي أن تصريحات ترامب عنصرية ودعوة للتطهير العرقي، بهدف تصفية القضية الفلسطينية والتنكر لحقوق شعبنا الوطنية الثابتة.

وشددت على أنَّ مخطّط ترحيل شعبنا من غزّة لن ينجح، وسيواجه بموقف فلسطيني وعربي وإسلامي موحد يرفض كلّ مخططات التهجير.

وقالت أن شعبنا في غزة صمد في وجه القصف والعدوان، وسيبقى ثابتاً في أرضه، وسيفشل كل خطط التهجير والترحيل القسري.

وأكدت أن ما فشل الاحتلال في تحقيقه عبر العدوان والمجازر، لن يفلح في تحقيقه عبر مخططات التصفية والتهجير.

كما وقالت حركة حماس أنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار ما التزم الاحتلال به، والذي تم برعاية وضمانة الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) وشهد عليه المجتمع الدولي.

وأكدت أن الاحتلال هو الطرف الذي لم يلتزم بتعهداته، وعليه تقع مسؤولية أي تعقيدات أو تأخير.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى تأييده لضم إسرائيل للضفة الغربية، وتبنّى مجددا مخطط التطهير عبر السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه. 

وفي رده على سؤال عن ضم إسرائيل للضفة الغربية، قال ترامب “الأمر سينجح” حسب ما نقلت عنه رويترز.

وبخصوص غزة، قال الرئيس الأميركي “سندير غزة بشكل صحيح للغاية ولن نشتريها”.

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