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بزشكيان: تطوير العلاقات مع دول أميركا اللاتينية من أولويات السياسة الخارجية الإيرانية

أعلن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، الاستعداد لتطوير العلاقات مع كولومبيا، واعتبر تطوير العلاقات والتعاون مع دول أميركا اللاتينية من أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
رمز الخبر: ۷۰۹۹۴
تأريخ النشر: 12 February 2025

وأضاف مسعود بزشكيان، ردا على الاتصال الهاتفي لرئيس كولومبيا غوستافو بترو: الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتطوير العلاقات مع كولومبيا، وترحب بتوفير منصات التعاون في مختلف المجالات الإقليمية والدولية بين البلدين.

ووصف الرئيس تطوير العلاقات والتآزر مع دول أمريكا اللاتينية بأنه أحد أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقال: في الوضع الحالي الحساس للغاية حيث قد يواجه العالم أجمع العديد من المشاكل بسبب القرارات المتخذة في الولايات المتحدة، يعد التقارب والتفكير المتبادل وتطوير التفاعلات بين الدول المستقلة في العالم أمرًا ضروريًا.

وثمن بزشكيان المواقف الشجاعة للحكومة والشعب الكولومبي في دعم شعب غزة المظلوم، وإدانة سياسة التهجير القسري والإبادة الجماعية في هذه المنطقة والمساعدة في دفع محادثات السلام، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتطوير العلاقات مع كولومبيا وترحب بتوفير منصات للتعاون في مختلف المجالات الإقليمية والدولية بين البلدين.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، قال رئيس جمهورية كولومبيا، أثناء إعلانه عن اهتمام بلاده بتوسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "إن الوضع الحساس الذي يواجهه العالم اليوم قد ضاعف من حاجتنا إلى أن نكون أكثر تآزرًا وأقرب إلى بعضنا البعض".

ونقل غوستافو بيترو تحيات واحترامات الأمة الكولومبية إلى الرئيس والأمة الإيرانية وأعرب عن اهتمامه بلقاء الدكتور بزشكيان وأكد: كولومبيا أيضًا مستعدة دائمًا لدعم الأمة الفلسطينية ونأمل أن نتمكن من لعب دور في تحقيق السلام الدائم للفلسطينيين.

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