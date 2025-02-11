بزشكيان: حضور الشعب في 22 بهمن عزز خطوات خدام الأمة

قال رئيس الجمهورية: إن تجسيد مظاهر دائمة من الانسجام والوحدة الوطنية وإعادة عرض القاعدة الشعبية للثورة ونظام الجمهورية الإسلامية قد أضفى نورًا على القلوب ومنح قوة وحيوية لخطوات خدام الأمة، وجعل الشتاء يتلون بألوان الربيع من جديد، وبدأت آمال كبيرة في التفتح.

فقد أعرب مسعود بزشكيان في بيان له عن شكره لحضور الشعب الأسطوري في مراسم 22 بهمن، مؤكدًا أن الحكومة الوطنية تعتمد على حضور الشعب الواعي في الساحات السياسية والاجتماعية للبلاد، واستنادًا إلى أفكار الإمام الراحل العظيم (ره) وتوجيهات القائد الأعلى (مدظله العالی)، فإنها، رغم جميع المشاكل والعقبات، عازمة على تقديم المزيد من الخدمة للشعب الإيراني العزيز والمخلص، وتأمل أن تحقق خطوات فعالة نحو تطوير البلاد ورفاهية المواطنين بمساعدة ومشاركة جميع فئات الشعب.

وجاء نص البيان كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى الشعب الإيراني العظيم والشريف،

إن حضوركم الملحمي والمفعم بالحيوية في الاحتفال الوطني الكبير بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، قد خلق مظاهر دائمة من الانسجام والوحدة الوطنية، وأعاد عرض القاعدة الشعبية للثورة ونظام الجمهورية الإسلامية، مما أضفى نورًا على القلوب ومنح قوة وحيوية لخطوات خدام الأمة، وجعل الشتاء يتلون بألوان الربيع من جديد، وبدأت آمال كبيرة في التفتح.

إن هذا الحضور المهيب، وعرض الوحدة والتضامن في ظل الظروف التي كان يسعى فيها أعداء هذه الأمة من خلال العقوبات الظالمة وغير الإنسانية إلى خلق ضغوط اقتصادية وإيجاد صعوبات معيشية، بالإضافة إلى استخدام أساليب دعائية وإعلامية واسعة النطاق لإثارة اليأس وإحباط الشعب تجاه أهداف الثورة وتقليل أهمية إنجازات نظام الجمهورية الإسلامية، يكتسب أهمية مضاعفة ويزيد من مسؤولية جميع العاملين وخدام الشعب في تقديم الخدمة

اليوم، تعتمد الحكومة الوطنية على حضوركم الواعي في الساحات السياسية والاجتماعية للبلاد، واستنادًا إلى أفكار الإمام الراحل العظيم (ره) وتوجيهات القائد الأعلى (مدظله العالی)، فإنها، رغم جميع المشاكل والعقبات، عازمة على تقديم المزيد من الخدمة للشعب الإيراني العزيز والمخلص، وتأمل أن تحقق خطوات فعالة نحو تطوير البلاد ورفاهية المواطنين بمساعدة ومشاركة جميع فئات الشعب.

أود أن أحيي ذكرى جميع شهداء الثورة الإسلامية والحرب التي فرضت على إيران، وأشكر جميع المواطنين النبلاء والمقدرين في جميع أنحاء البلاد، وكذلك الأحزاب والتجمعات السياسية التي أظهرت اليوم في مسيرة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية 22 بهمن من خلال اتحادها وتضامنها القوي أن الثورة تعود إلى جميع أبناء هذا الوطن. وأسأل الله العلي القدير أن يمنح الشعب الشريف الإيراني المزيد من العزة والكرامة في ظل تحقيق الأهداف السامية للثورة الإسلامية.

مسعود بزشكيان

رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية