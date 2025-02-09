أصدر الجيش الإيراني بيانًا بمناسبة حلول ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا أن كوادر الجيش سيحضرون بشكل ملحمي وثوري ومقاوم للأعداء في فعاليات ومسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران يوم غد الاثنين الموافق 11 فبراير.

الجیش الایرانی: الثورة الإسلامية حولت إيران من دولة تابعة للأجانب إلى دولة قوية وفاعلة في المنطقة

قال الجيش الايراني في بيانه الصادر اليوم الأحد: في القرن العشرين، قام الشعب الإيراني العظيم بقيادة الإمام الخميني (رض)، بتحقيق ثورة كبرى جلبت الاستقلال والحرية والعزة لإيران وللإيرانيين، واضاف البيان ان الثورة الإسلامية العظيمة أحيت للشعب الإيراني دين الإسلام بعد قرون طويلة، وجعلت تعاليم هذا الدين الحنيف أساسًا لإدارة الحكم والمجتمع على مستوى العالم.

وتابع البيان: لقد أسس الشعب الإيراني البصير والبطل نظامًا قائمًا على تعاليم الإسلام ومشاركة الشعب الحاسمة، والذي رغم المؤامرات وحقد الأعداء، انتشرت رسالته في العالم ووصل صيته إلى جميع أرجاء المعمورة.

لقد حولت الثورة الإسلامية المجيدة إيران من دولة تابعة للأجانب إلى دولة قوية وفاعلة ومؤثرة في المنطقة والعالم.

اليوم، يحتفل الشعب الإيراني الثوري العظيم بالذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، بينما أصبحت هذه الشجرة الطيبة القوية رمزًا للصمود في وجه المؤامرات والخيانات، وتحولت إلى مثال للوقوف في وجه الظلم وملاذا للمستضعفين والمحرومين في العالم.

لقد زاد انتصار جبهة المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني من حلاوة احتفالات الثورة هذا العام، وبشر بانتصار فلسطين النهائي وزوال وهلاك الاستكبار والصهيونية العالمية.

يحتفل الشعب الإيراني الإسلامي العظيم بالربيع السادس والأربعين للثورة الإسلامية، وسيذهل العالم مرة أخرى بحضوره الملحمي والعظيم في فعاليات 22 بهمن (11 فبراير)، مما سيُحبط الأعداء ويجعلهم يائسين.

ندعو أبناء الشعب الإيراني العظيم في الجيش الثوري للجمهورية الإسلامية، إلى المشاركة الحماسية في مسيرات 22 بهمن، متحدين مع شرائح الشعب النبيلة والبصيرة، لتجديد العهد مع أهداف الإمام الراحل العظيم وشهدائه الأبرار، ومبايعة قائد الثورة الإسلامية الحكيم، سماحة الإمام الخامنئي (دام ظله الوارف). وسيكون حضورهم في مسيرات 22 بهمن حضورًا ملحميًا وثوريًا ومقاومًا للأعداء، وسيشاركون في ملحمة الشعب الإيراني العظيمة.