النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۴مشاهدات
‍ پ

المسؤول الإيراني: سياسة الضغط الأقصى فشلت وتصفير صادرات النفط الإيراني حلم لن يتحقق

وصف وزير النفط الايراني، محسن باكنجاد سياسة الضغوط القصوى الأميركية على صادرات النفط الإيراني بالفاشلة، وقال: "خفض صادرات النفط للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الصفر حلم لن يتحقق أبدا".
رمز الخبر: ۷۰۹۸۷
تأريخ النشر: 09 February 2025

قال وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد، اليوم الأحد، ردا على قيام ترامب بإعادة سياسة "الضغوط القصوى" بهدف تصفير صادرات النفط الإيراني: "هذا حلم بالنسبة لهم ولن يتمكنوا أبدا من تحقيق هذا الحلم".

وأكد محسن باكنجاد: "هذه السياسة سياسة فاشلة؛ إذا حاولوا تطبيق سياسة سبق تجربتها وفشلت، فسوف يفشلون ويفشلون مرة أخرى".

وأوضح وزير النفط أنه وفقاً للظروف التي نواجهها فإن المختصين في صناعة النفط والخبراء العاملين في قطاع التصدير سيتخذون بالتأكيد إجراءات خاصة ومناسبة، وأضاف: "كلما زادت قيودنا كلما كانت الإجراءات المتخذة أكثر تعقيداً".

وأضاف باكنجاد، خلال زيارته لمحطة بارشين لتعزيز ضغط الغاز، أمس (السبت 10 فبراير/شباط)، في إشارة إلى إنجازات صناعة النفط بعد انتصار الثورة الإسلامية: "عندما غادر الأجانب صناعة النفط، ربما لم يصدقوا أن زملائنا وموظفي صناعة النفط يمكنهم إدارة هذه الصناعة المعقدة من المنبع إلى المصب بدون وجودهم".

وأضاف: "اليوم نشهد تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف مجالات صناعة النفط في مجال تجهيز وتطوير حقول النفط والغاز، وبهذه الإمكانيات أصبحت صناعة النفط والغاز تدار إلى حد كبير من قبل القطاع المحلي".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
الجیش الایرانی: الثورة الإسلامية حولت إيران من دولة تابعة للأجانب إلى دولة قوية وفاعلة في المنطقة
المسؤول الإيراني: سياسة الضغط الأقصى فشلت وتصفير صادرات النفط الإيراني حلم لن يتحقق
الجيش الإسرائيلي يبدأ الانسحاب الكامل من محور نتساريم
وزير الخارجية التركي يرحب باقتراح عراقجي لعقد اجتماع طارئ للدول الإسلامية بشأن غزة
بزشكيان يؤكد على ضرورة تشكيل تحالف دولي لإعادة إعمار غزة وإعادة الحياة لأهلها
قائد الثورة الاسلامية: انتصار غزة كان انتصاراً على أمريكا..لا تأثير للتهديدات الأميركية على ايران حكومة وشعبا
الحكومة الايرانية: لن ننسى نكوث أميركا لعهودها أبدا
بقائي: امتداد العقوبات الأميركية الأحادية الجانب إلى المؤسسات الدولية أمر خطير
مناورات "امان 25" تعتبر فرصة لإيران وباكستان لتحسين المستويات العملياتية في المجال البحري
رئيس الجمهورية يدشن أحد أكبر المجمعات الترفيهية للشرق الاوسط في جنوب البلاد