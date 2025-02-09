وزير الخارجية التركي يرحب باقتراح عراقجي لعقد اجتماع طارئ للدول الإسلامية بشأن غزة

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني السيد عباس عراقجي على ضرورة استمرار كافة الدول الإسلامية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورحب باقتراح عراقجي لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة.

أجرى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي، ووزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، اتصالاً هاتفياً، لبحث التطورات الإقليمية، وخاصة آخر التطورات في فلسطين المحتلة، والعلاقات الثنائية بين إيران وتركيا.

وأشار عراقجي إلى معارضة الدول بقوة للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، ووصف هذه المؤامرة بأنها استمرار لمخطط الإبادة الجماعية في فلسطين، وأكد على ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية موقفا حازماً ومتماسكاً لمواجهتها، داعياً إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمعالجة هذه القضية.

ولفت إلى العلاقات الثنائية الجيدة للغاية بين البلدين، وقيم الاجتماع الأخير للمشاورات السياسية برئاسة نائبي وزيري خارجية البلدين، بأنه كان مهما ومثمرا، وأكد على أهمية مواصلة المشاورات المنتظمة بين البلدين لتطوير العلاقات في مختلف المجالات.

ومن جانبه أعرب وزير الخارجية التركي عن ارتياحه للتوجه الجيد في العلاقات بين البلدين، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون في كافة المجالات التي تهم البلدين.

كما أكد هاكان فيدان على ضرورة استمرار كافة الدول الإسلامية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، مرحباً باقتراح وزير الخارجية الايراني لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي.