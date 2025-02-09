بزشكيان يؤكد على ضرورة تشكيل تحالف دولي لإعادة إعمار غزة وإعادة الحياة لأهلها

قال الرئيس مسعود بزشكيان خلال لقاء مع أعضاء المجلس القيادي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، أثناء تكريمه لذكرى جميع شهداء جبهة المقاومة والتهنئة بالنصر والإنجازات الثمينة للشعب المقاوم والمظلوم في غزة ضد الكيان الصهيوني: "إن الإنجازات العظيمة التي حققتموها لمنع تحقيق أهداف العدو الصهيوني، على الرغم من العدد الكبير من الشهداء الذين ضحيتم بهم من أجل تحرير أرضكم، جديرة بالثناء، ونحن نهنئ جميع المقاتلين وجميع سكان غزة على هذا النصر".

وأكد الرئيس الإيراني على ضرورة تشكيل تحالف دولي، وخاصة بمشاركة الدول الإسلامية، لمساعدة شعب غزة وإعادة بناء المنطقة، مضيفا: "بالمساعدة المتبادلة، ستتمكن الدول الإسلامية بالتأكيد من إعادة بناء غزة وإعادة الحياة للشعب المسلم في هذه المنطقة".

وأكد بزشكيان على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لجبهة المقاومة وشعب غزة المظلوم، وقال: "نحن على يقين من النصر النهائي للمقاومة لأن الله تعالى تعهد ووعد بذلك في القرآن الكريم".

وفي هذا اللقاء، ثمن عضو المجلس القيادي لحركة حماس دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكل فصائل المقاومة للمقاومة الفلسطينية في مسيرتها لتحقيق هذا النصر على العدو الصهيوني، وقال: "نحن سعداء جداً أن لقاءنا معكم تزامن مع ذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الإسلامية وانتصار شعبنا في غزة". ومع استمرار هذا الدعم والمرافقة تستعد المقاومة الفلسطينية لنقل هذا النصر إلى المرحلة النهائية من المعركة وهي تحرير الأرض الفلسطينية.

وقال عضو المجلس القيادي لحركة حماس، خلال استذكاره أكثر من 60 ألف شهيد في غزة ومن أبرز قادة وقيادات المقاومة، ومنهم الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد هنية والشهيد السنوار والشهيد العاروري والشهيد صفي الدين: "رغم توقف صوت القنابل والصواريخ والهاون في غزة اليوم، إلا أننا لن ننسى الحرب الكبرى التي شنوها لتدميرنا في غزة والمنطقة، والهزائم التي لحقت بهم على أيدي فصائل المقاومة في غزة ولبنان والعراق واليمن، وكل هذه الإنجازات ستبقى خالدة في التاريخ".