اكد قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي ان فلسطين كلها من النهر إلى البحر ملك للشعب الفلسطيني.

قائد الثورة: فلسطين كلها من النهر إلى البحر ملك للشعب الفلسطيني

نشرت حسابات قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي على مواقع التواصل الاجتماعي جملة لسماحته حول ملكية الشعب الفلسطيني لكامل الأرض الفلسطينية وبعدة لغات.

وقال قائد الثورة الاسلامية في هذه الجملة: "فلسطين كلها من النهر إلى البحر ملك للشعب الفلسطيني".

يأتي كلام قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله الخامنئي هذا بشأن ملكية الأراضي الفلسطينية لشعبها في ظل الأقاويل التي يطرحها الرئيس الامريكي دونالد ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني بشكل قسري من قطاع غزة الى مصر و الأردن والسيطرة الامريكية على هذه الأراضي الفلسطينية.