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بمناسبة عيد المبعث والأعياد الشعبانية وعشرة الفجر؛

قائد الثورة الاسلامية يوافق على العفو أو تخفيف العقوبة لأكثر من ثلاثة آلاف مدان

وافق سماحة قائد الثورة الاسلامية، آية الله السيد علي الخامنئي على العفو أو تخفيف العقوبة عن أكثر من ثلاثة آلاف من المدانين في محاكم البلاد.
رمز الخبر: ۷۰۹۷۵
تأريخ النشر: 05 February 2025

وافق قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، اليوم الاربعاء، على طلب رئيس السلطة القضائية بالعفو أو تخفيف الأحكام على أكثر من ثلاثة آلاف شخص أدانتهم المحاكم وذلك بمناسبة عيد المعبث والاعياد الشعبانية وذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

كان قدكتب حجة الإسلام والمسلمين غلامحسين محسني إيجئي في رسالة إلى قائد الثورة الإسلامية، انه نظرا لما نمر هذه الايام بأعياد المبعث والشعبانية والذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية، أطلب سماحتكم الموافقة على العفو أو تخفيف الأحكام لـ 3126 شخصاً أدينوا من قبل المحاكم العامة والثورة والمنظمة القضائية للقوات المسلحة والسجون الحكومية.

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قائد الثورة الاسلامية يوافق على العفو أو تخفيف العقوبة لأكثر من ثلاثة آلاف مدان