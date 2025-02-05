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الحکومة الايرانية تعلق على تصريح ترامب بشأن استعداده للتفاوض مع الرئيس الايراني

علقت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية، فاطمة مهاجراني على تصريحات الرئيس الامريكي، دونالد ترامب الذي قال: " مستعد لإجراء محادثات مع الرئيس الإيراني".
رمز الخبر: ۷۰۹۷۴
تأريخ النشر: 05 February 2025

قالت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية، فاطمة مهاجراني اليوم الاربعاء خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال بشأن تصريح ترامب بأنه مستعد للقاء رئيس جمهورية ايران: "سياستنا الخارجية وقضايانا الدولية مبنية على ثلاثة مبادئ وهي العزة والحكمة والمصلحة"، مؤكدا: "ان كافة القضايا، وخاصة العلاقات مع الدول، تسير على أساس هذه المبادئ الثلاثة".

هذا وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدلى بتصريح للصحفيين في أثناء توقيعه على ما سماه توجيها "صارما للغاية" لاستئناف حملة "الضغط الأقصى" على إيران.

وادعى ترامب أن إيران قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي وأن الولايات المتحدة لديها الحق في منع بيع النفط الإيراني إلى دول أخرى.

وقال ترامب "بالنسبة لي، الأمر بسيط للغاية. لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي". وعندما سُئل عن مدى قرب طهران من امتلاك سلاح نووي، قال "إنهم قريبون للغاية".

وعند توقيعه المذكرة، وصف ترامب القرار بأنه صعب للغاية لي وكنت مترددا بشأن اتخاذ هذه الخطوة. وأضاف أنه منفتح على التوصل إلى اتفاق مع إيران ومستعد للتحدث مع الرئيس الإيراني.

وعقب التوقيع، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "الأمر صعب للغاية على إيران"، وأضاف "آمل ألا نضطر إلى استخدامه كثيرا"، في إشارة إلى المرسوم الرئاسي.

وينص المرسوم على توجيه وزارة الخزانة الأمريكية بفرض "أقصى قدر من الضغط الاقتصادي" على إيران من خلال العقوبات المصممة لشل صادرات النفط في البلاد.

وجاء التوقيع قبل وقت قصير من اجتماع الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض.

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