النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۱مشاهدات
‍ پ

بدء المرحلة الثانية من مناورات "اقتدار الدفاع الجوي 1403" للجيش

بدأت المرحلة الثانية من مناورات "اقتدار الدفاع الجوي 1403" صباح اليوم في جنوب غرب البلاد.
رمز الخبر: ۷۰۹۶۸
تأريخ النشر: 04 February 2025

انطلقت المرحلة الثانية من المناورات، التي تركز على قوة الدفاع الجوي للجيش، صباح اليوم في مناطق من جنوب غرب ووسط البلاد.

تشمل هذه المناورات، التي تُدار من خلال شبكة الدفاع الجوي المتكاملة في البلاد، عمليات الكشف والتعرف والتعقب والمواجهة وتدمير الأهداف المعادية.

في هذه المرحلة من المناورات، ستقوم قوة الدفاع الجوي للجيش باستخدام المعدات الرادارية المحلية والشبكة الموسعة للمراقبة في منطقة المناورات، بالكشف عن الأهداف المهاجمة والتعرف عليها.

تقوم مراكز القيادة والتحكم في هذه المناورات باستخدام أنظمة رادارية نشطة وسلبية متقدمة ومحلية، بالإضافة إلى الاستفادة من المراقبة الإشارية والكهروضوئية، بإجراء عمليات مراقبة لمنطقة المناورات. وعند اكتشاف هدف معادٍ، يتم تفعيل نظام الدفاع الجوي المناسب لمواجهة الأهداف المعادية باستخدام أنظمة القيادة والتحكم الذكية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
وزارة الخارجية: المفاوضات النووية لا تزال تحت إشراف وزارة الخارجية
بدء المرحلة الثانية من مناورات "اقتدار الدفاع الجوي 1403" للجيش
عملية "السور الحديدي" في الضفة الغربية؛ الأهداف والدلالات
اللواء سلامي: اقتدار الحرس الثوري لانهاية له
بزشكيان: تعزيز الوحدة بين الدول الإسلامية من المتطلبات المهمة للظروف العالمية الراهنة
بقائي: زيارة عراقجي الى قطر لم تكن لتبادل الرسائل/ ندعم اى حكومة في سوريا تحظي بدعم شعبها
قالیباف: الإمام الراحل أعاد العزة للأمة الإسلامية
الشيخ نعيم قاسم: تشييع شهيدنا الاسمى السيد حسن نصر الله سيكون يوم الاحد 23 فبراير
تدمير جنين يثير غضبا عالميا/ دعوات محلية ودولية لعقد جلسة طارئة للأمم المتحدة
اسلامي: العدو سيتلقى ردا قويا على أي تصرف ضد صناعاتنا وتنفيذ التزاماتنا يظل رهنا بالتزام الطرف الاخر
بزشكيان يؤكد تطوير خطة استراتيجية تشغيلية وتنفيذية لصناعة الفضاء في ايران